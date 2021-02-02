Вдова Ланового забрала с могилы актера похоронное фото

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Анастасия Шадская
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Актриса была замужем за народным артистом СССР 49 лет. Он умер 28 января.

Вдова Ланового забрала с могилы актера похоронное фото

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Тема:
Госпитализация Василия Ланового Умер Василий Лановой

Вдова актера Василия Ланового на похоронах забрала с собой фото с могилы мужа. Актриса Ирина Купченко прожила с ним в браке 49 лет. 

Во время церемонии погребения Василия Ланового на Новодевичьем кладбище Купченко взяла в руки снимок супруга, который установили рядом с венками. Как пишет издание Sobesednik.ru, она обнимала портрет во время захоронения актера, а потом отказалась оставить его на погосте.

Актрису не смог переубедить даже священник. Он посоветовал ей хотя бы повернуть фото изображением от себя, но Ирина Купченко не смогла этого сделать.

«Я его так прижимаю к себе», — цитирует  ее слова Sobesednik.ru.

Издание сообщает, что после окончания траурной церемонии Купченко ушла вместе с портретом любимого мужа.

Вдова Ланового занималась всей организацией похорон. В ближайшие дни ей нужно отдохнуть и восстановиться — уже 15 февраля она намерена выйти на сцену родного театр Вахтангова.

Актер Василий Лановой получил положительный тест на коронавирус 2 января 2021 года. С того времени он лежал в больнице вместе с Ириной Купченко — супруга вызвалась ухаживать за супругом. У Ланового выявили 5% поражений легких, были надежды на полное выздоровление, да и сам артист чувствовал себя неплохо.

Лановому стало хуже 28 января. Врачи реанимации не смогли ему помочь — он умер на 88-м году жизни. Прощание с артистом прошло на сцене театра имени Вахтангова, где актер служил шесть десятилетий. Его похоронили 1 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ирина Купченко переживает смерть Василия Ланового.

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