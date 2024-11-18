Актера Василия Ливанова выписали из больницы
В больницу за текущую осень артист попадает не в первый раз.
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
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Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали домой после госпитализации. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Об ухудшении состояния здоровья звезды «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» стало известно 13 ноября. Василия Ливанова экстренно госпитализировали в больницу из-за обострения хронического заболевания. Сообщалось, что у него открылось желудочно-кишечное кровотечение.
В медучреждение за текущую осень артист попадает не в первый раз. В конце сентября его госпитализировали в реанимацию, где диагностировали ишемический инсульт.
В середине октября сын 89-летнего Ливанова — Борис сообщил, что его отец уже дома и чувствует себя гораздо лучше. Однако в ноябре режиссеру кино и мультипликации вновь стало плохо.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в московский кардиологический центр.
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