Актера Василия Ливанова выписали из больницы

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова выписали домой после госпитализации. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Об ухудшении состояния здоровья звезды «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» стало известно 13 ноября. Василия Ливанова экстренно госпитализировали в больницу из-за обострения хронического заболевания. Сообщалось, что у него открылось желудочно-кишечное кровотечение.

В медучреждение за текущую осень артист попадает не в первый раз. В конце сентября его госпитализировали в реанимацию, где диагностировали ишемический инсульт.

В середине октября сын 89-летнего Ливанова — Борис сообщил, что его отец уже дома и чувствует себя гораздо лучше. Однако в ноябре режиссеру кино и мультипликации вновь стало плохо.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в московский кардиологический центр.