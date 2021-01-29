Из утонченной леди в «Пацанчика»: Мирослава Карпович сменила стрижку

Актриса Мирослава Карпович, известная по популярному сериалу «Папины дочки», предстала перед своими подписчиками в Instagram в неожиданно-мальчишеском образе. Звезда сделала экстремально короткую стрижку, облачилась в мешковатую толстовку, джинсы и кроссовки. Поверх спортивного комплекта Мирослава надела объемную дубленку в стиле «авиатор».

Снимок, размещенный в разделе сторис, Карпович подписала коротко: «Пацанчик». Также она поблагодарила мастера-стилиста за прическу.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Агата Муцениеце и звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный расстались с громким скандалом в начале 2020 года — в разгар самоизоляции, объявленной в связи с распространением в стране и мире коронавирусной инфекции. После публичного обвинения мужа в рукоприкладстве актриса сбежала с детьми из семейного загородного дома в московскую квартиру.

В июне пара официально оформила развод. Многие считают, что виновата в разрыве именно Мирослава Карпович — она и Прилучный стали встречаться сразу после расставания последнего с Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце рассказала о мучительном браке с Прилучным.