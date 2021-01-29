Из утонченной леди в «Пацанчика»: Мирослава Карпович сменила стрижку

|
Оксана Тарасова
1 201

Фото в новом радикальном образе звезда «Папиных дочек» опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович, известная по популярному сериалу «Папины дочки», предстала перед своими подписчиками в Instagram в неожиданно-мальчишеском образе. Звезда сделала экстремально короткую стрижку, облачилась в мешковатую толстовку, джинсы и кроссовки. Поверх спортивного комплекта Мирослава надела объемную дубленку в стиле «авиатор».

Снимок, размещенный в разделе сторис, Карпович подписала коротко: «Пацанчик». Также она поблагодарила мастера-стилиста за прическу.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Агата Муцениеце и звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный расстались с громким скандалом в начале 2020 года — в разгар самоизоляции, объявленной в связи с распространением в стране и мире коронавирусной инфекции. После публичного обвинения мужа в рукоприкладстве актриса сбежала с детьми из семейного загородного дома в московскую квартиру.

В июне пара официально оформила развод. Многие считают, что виновата в разрыве именно Мирослава Карпович — она и Прилучный стали встречаться сразу после расставания последнего с Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце рассказала о мучительном браке с Прилучным.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.25
0.06 92.30
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:53
Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на этапе Кубка мира
14:52
Ошибочка вышла: Google признала необоснованными ограничения на гимн России
14:46
Сошедшая с крыши морга в Уфе «лавина» едва не похоронила двух женщин — видео
14:44
Новое дело возбуждено по факту кражи из «самолета Судного дня»
14:43
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Эмина Кузнецова
14:37
Ценил как актера и гражданина: Песков об отношении Путина к Василию Лановому

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака
Стала известна предварительная причина смерти Василия Ланового
Василиса Володина рассказала, кого ждет удача в феврале 2021 года
Какое заболевание повышает риск смерти от COVID-19 почти в три раза?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Филипп Киркоров пригрозил Литве за закрытие въезда
На Украине нашли родство Байдена с Рюриковичами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака