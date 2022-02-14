Назван витамин, недостаток которого приводит к внезапной смерти при COVID-19

Дефицит витамина К увеличивает риски развития сердечно-сосудистых осложнений при COVID-19, что может привести к внезапному летальному исходу. Такие выводы сделали специалисты из Нидерландов и Бельгии, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.

Ученые обратили внимание, что при нехватке витамина K нарушается деятельность белка MGP, который отвечает за эластичность волокон в коже, легких и сосудах. Поэтому при попадании вируса в организм происходит размягчение стенок кровеносных сосудов.

Кроме того, витамин К активирует белок S, который синтезируется в клетках, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, и угнетает систему свертываемости крови. Таким образом дефицит витамина К ведет к повреждению сосудов и образованию тромбов, что может стать причиной тяжелых осложнений и внезапной смерти при коронавирусе.

Авторы исследования уточняют, что для окончательного установления связи между недостатком витамина K и развитием патологий при коронавирусе необходим дополнительный анализ.