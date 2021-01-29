Тима Белорусских юмором отнесся к информации о своем задержании в Минске с крупной партией наркотических веществ.

«До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что это уже не реально! Заявляю вам открыто в лоб о том, что все, что вы читаете — это неправда! Я нахожусь дома не под арестом! Наркотики — это плохо, как вы понимаете! Так что расходимся!» — подчеркнул артист на видео в сторис своего нового аккаунта в Instagram.

Instagram @belorusskih.love

Ранее в СМИ появилась информация о том, что известного певца Тиму Белорусских задержали в Минске. В квартире популярного 22-летнего музыканта было обнаружено два килограмма марихуаны.

К слову, задержание было произведено еще 10 января. Однако известно об этом стало только сейчас. 12 января молодого музыканта отправили под домашний арест. По предварительным данным, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Добавим, что 4 января в белорусских СМИ появилась информация, что Тима Белорусских ушел из Kaufman Label, а также завел новые аккаунты в социальных сетях, где и сообщил об изменениях в своей жизни.

«Большинству из вас, кто плотнячком за мной следит, известно, что я двигался с ребятами из Kaufman Label, но все знают истории между артистом и лейблом, когда артист принимает решение стать самостоятельным и покидает комьюнити — я не стал исключением», — подчеркнул артист.



При этом в Kaufman Label до сих пор эту информацию никто так и не прокомментировал, а артист до сих пор указан в списках.