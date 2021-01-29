Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Самарой, где погибли десять человек

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Алиса Маркова
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На трассе М5 «Урал» столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. Изучаются несколько версий, почему могла произойти смертельная авария.

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Самарой, где погибли десять человек

Фото: YouTube @syzransmall

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Самарской области. На трассе М5 «Урал» столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли десять человек, еще по меньшей мере 14 получили ранения. По информации 5-tv.ru, среди пострадавших семеро находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в крайне тяжелом. Медики борются за жизни людей, однако не исключено, что число жертв может возрасти.

По факту ДТП возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В региональном Следственном комитете уже озвучили вероятную причину аварии в Самарской области. Как пишет ТАСС, аварию на 873-м километре трассы М5 в Самарской области возле деревни Заборовка мог спровоцировать водитель автобуса, который совершил маневр на дороге.

В то же время, по информации 5-tv.ru, на гололеде большегруз занесло, он зацепил Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус. Сейчас на месте работают 60 сотрудников МЧС, задействованы 28 единиц техники.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, совместно с сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области выясняются все обстоятельства происшествия.

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