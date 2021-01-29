Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 11 человек

|
Игорь Рязов
Срочная новость 1 277

О гибели еще одного участника жуткой аварии сообщил губернатор Самарской области.

Фото, видео: ГИБДД; Instagram @azarov.life

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области возросло с десяти до 11 человек. О гибели еще одного участника жуткой аварии сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Вечером на трассе М5 „Урал“ в Сызранском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса, который ехал из Тольятти в Ульяновскую область. В результате 11 человек погибли, 13 пострадавшие», — написал самарский губернатор на своей странице в Instagram.

По его словам, на месте происшествия работали девять карет скорой помощи и четыре мультидисциплинарные бригады.

«Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. На участке дороги организовано реверсивное движение. Держу ситуацию на личном контроле, прервал командировку в Москве и вылетаю в регион», — добавил Азаров.

В заключение он выразил соболезнования родственникам погибших, а также пообещал, что им будет предоставлена вся необходимая помощь.

YouTube @syzransmall

Как сообщал 5-tv.ru, причиной ДТП под Самарой стала потеря управления большегрузом из-за гололеда. Автомобиль занесло, в итоге он зацепил Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.25
0.06 92.30
0.17
Рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:25
Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 12 человек
23:07
«Просто глупость»: Саруханова рассмешило внесение его имени в «черный список» на Украине
22:58
Ученые определили цвет глаз всех людей на Земле при рождении
22:48
Суд Москвы арестовал брата Навального за участие в незаконной акции 23 января
22:37
Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой возросло до 11 человек
22:36
«Вступаю в колхоз»: Моргенштерн на камеру подпалил себе уши и обрился наголо

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля для всех знаков зодиака
Настоящий русский: Какие наставления России оставил после себя Василий Лановой?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака
Василиса Володина рассказала, кого ждет удача в феврале 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Филипп Киркоров пригрозил Литве за закрытие въезда
На Украине нашли родство Байдена с Рюриковичами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака