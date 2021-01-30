Слепакову поступают угрозы после того, как он назвал участников незаконных акций «жалкими»

Шоумен и продюсер Семен Слепаков в очередном стихотворении назвал «жалкими» нападки сторонников Алексея Навального. Приспешники арестованного дважды судимого блогера, также известного как «берлинский пациент», атаковали знаменитость после критики несанкционированных акций в стране. На своей странице в Instagram Семен Слепаков заявил об отсутствии желания и времени «отбиваться от оравы», которая устроила «истошный вой».

«Ваш праведный и столь истошный вой

Не очень мне приятен как поэту,

Но, поразмыслив, я кладу на эту

Агрессию свой орган половой», — написал шоумен.

Семен Слепаков призвал хейтеров прекратить «жалкие нападки» и напомнил им, что россияне — «продукт одной большой страны».

«И кто с какой бы ни был стороны -

Давайте хоть чуть-чуть беречь друг друга», — отметил Семен Слепаков.

Творение барда-десятника под названием «Стих про добро» вызвало настоящий ажиотаж. В своих строчках Семен Слепаков, используя ненормативную лексику, язвительно и ярков описал инциденты с применением насилия со стороны участников незаконных мероприятий.

«Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер «а эм эр»», — обратил внимание продюсер на инцидент со служебным авто ФСБ на Цветном бульваре в Москве.

Следователи выяснили, что одни из нападавших был «тиктокер» Костя Киевский, он же Константин Лакеев. Подозреваемый был задержан. На допросе он полностью признал свою вину и был арестован.

«И за либеральи

Ценности свои

По ***** дали

Парню из ГАИ», — идет речь о нападении на автоинспектора в Петербурге.

Кроме прочего, юморист не обошел вниманием призывы последователей судимого «берлинского пациента» к несовершеннолетним россиянам об участии в несанкционированных акциях.

На «прикольный» митинг

Звали ребятню -

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..», — пишет Семен Слепаков.

Стоит отметить, что за призывы к участию подростков в незаконных акциях через социальные сети уже возбуждено уголовное дело.

Мимо стихов шоумена не смогла пройти и супруга Алексея Навального Юлия. Она язвительно заметила, что Семен Слепаков «не оставляет надежду стать акционером «Газпрома». Бард-десятник не оставил выпад женщины без ответа и заявил, что имеет право выражать свое мнение, даже если оно кого-то не устраивает.

«Уважаемая Юлия, вам не нравится, что я выражаю свое мнение? Так вырежьте из ваших прекрасных фильмов мои песни — это тоже мой взгляд на происходящие события. Или вас моя позиция устраивает, только если она совпадает с вашей? Я уважаю вашу точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми вы пытаетесь достигнуть осуществления ваших целей», — указал Семен Слепаков.

Instagram @slepakovsemyon

Объявленный в розыск Следственным комитетом РФ за вовлечение детей в несанкционированные акции соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил в комментариях о запахе экскрементов, идущего от стихов Семена Слепакова. Шоумен не стал молчать и здесь.

«Понимаете, Леонид, если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости — хорошая и плохая. Хорошая — у вас нет ковида. Плохая — от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте», — заметил продюсер.

Instagram @slepakovsemyon

Приспешники Алексея Навального разразились в ответ угрозами физической расправы в адрес шоумена и его близких. В сообщениях присутствуют советы «оглядываться». В частности в одном из посланий сказано: «Видел твоих детей в ТЦ. Когда в следующий раз увижу, знай: зеленка приготовлена. Но, надеюсь, их изнасилует какой-нибудь сын депутата, и ты *****не сможешь сделать». В другом: «Начинай оглядываться, когда идешь по улице уже сейчас». Еще в одном из сообщений написано: «Ты сдохнешь и семья твоя сдохнет за твою позицию».

Instagram @slepakovsemyon

Instagram @slepakovsemyon

Поступающие угрозы Семен Слепаков прокомментировал с иронией, отметив, что сторонники судимого блогера займут руководящие посты и поведут страну в светлое будущее, как положено в цивилизованном мире.

«Вот, что мне пишут адепты прекрасной России будущего — великого либерального государства, в котором будут торжествовать демократия и плюрализм мнений, где не будет цензуры, а люди будут любить и уважать друг друга. Отмечу, что уровень дискуссии крайне высок, радует здравая аргументация, доброжелательное отношение к оппоненту, в общем, все, как и положено в цивилизованном мире. Надеюсь, в прекрасной России будущего эти достойные люди займут руководящие должности, возглавят непредвзятые демократические СМИ, проникнут во все сферы, переживающие кризис, и уверенно поведут нас в еще более прекрасную Россию будущего», — написал Семен Слепаков.

Бард-десятник подчеркнул, что рад эффекту от своей публикации «Стих про добро», в которой он описал зверства участников несанкционированной акции. Шоумен почувствовал себя хирургом, который вскрыл огромный гнойник.

Незаконные акции, инициированные сторонниками блогера Алексея Навального, состоялись 23 января сразу в нескольких регионах России. Несмотря на разного рода провокации и попытки нападения на правоохранителей при исполнении, силовики вели себя крайне сдержанно и корректно.

Известно, что организаторы беспорядков делали ставку на несовершеннолетних. Судя по всему, они опасались, что уже сформировавшиеся, взрослые личности проигнорируют очередные провокации.

В соцсетях, в частности, Instagram, Twitter и TikTok они распространяли информацию о якобы незаконном задержании 17 января находившегося в розыске Навального. Инициаторы незаконных акций умолчали о том, что дважды осужденный блогер неоднократно нарушал правила отбывания условного срока, но просили вступиться за его права, и именно за это был задержан по прилете из Германии в аэропорту «Шереметьево».

Алексея Навального осудили на три с половиной года условно за хищения в компаниях «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» 30 декабря 2014 года. Ему был назначен испытательный срок — пять лет.

Также в отношении блогера возбуждено уголовное дело о хищении пожертвований его организациям на сумму около 365 миллионов рублей. Следствие считает, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемый в мошенничестве спонсор ФБК Хоменко объявлен в розыск.