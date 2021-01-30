«Я знала, что она тяжелая»: дочь певицы Аллы Иошпе рассказала, как умирала мать

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 207

Татьяна Рахимова в интервью 5-tv.ru призналась, что ее мама болела очень давно. Звезда эстрады скончалась 30 января в возрасте 83 лет.

Фото, видео: Соцести, 5-tv.ru

Возрастные изменения стали причиной смерти народной артистки России Аллы Иошпе. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала ее дочь, медик по профессии Татьяна Рахимова.

Она уточнила, что в последние годы у ее мамы обострились сразу несколько хронических заболеваний. Звезду беспокоила серьезная травма ноги, периодически возникали проблемы с почками. Посмертный диагноз Иошпе звучал как «полиорганная недостаточность» (ПОН) — тяжелое общее патологическое состояние.

По словам дочери, Алла Иошпе попала в больницу около 15 дней назад. Десять из них артистка провела в искусственной коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Скончалась певица, не приходя в сознание.

«Это не был COVID. Это уже возраст. Сегодня утром (умерла — Прим.ред.). Я знала, что она тяжелая. Нам дали шансы в начале, а потом ее больная нога дала о себе знать, и получилось, что не вытащили. Но вы знаете, я горжусь нашими врачами. Они молодцы. Если бы не они, мама ушла бы еще неделю назад», — поделилась Татьяна Рахимова.

Говоря о состоянии папы, народного артиста России Стахана Рахимова, Татьяна отметила, что тот воспринял трагичную новость мужественно. В настоящее время вдовец находится на плановом обследовании в больнице из-за некоторых проблем с сердцем.

«Дед стоически, конечно, все воспринимает. Он взрослый, все понимает. Держится очень хорошо», — заключила Татьяна Рахимова.

Ранее 5-tv.ru писал о трагической судьбе Аллы Иошпе.

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