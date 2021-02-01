Какие нововведения ждут россиян с 1 февраля 2021 года?

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Изменения коснутся водителей, производителей, а также льготных категорий граждан.

Фото, видео: Depositphotos / BrianAJackson; 5-tv.ru

С 1 февраля вступил в силу ряд важных нововведений. Так, вырастут социальные выплаты, пособия и компенсации. Размер индексации составит почти 5%. Увеличение коснется порядка 15 миллионов человек.

Любителям тюнингованных автомобилей, прежде чем модернизировать свою машину, теперь придется обратиться в спеццентр для оформления протокола техэкспертизы. Если такового не окажется в специальном реестре, то ГИБДД вправе отказать в регистрации.

Также с понедельника производители ряда категорий товаров обязаны маркировать свою продукцию. В частности, это коснется трикотажной и кожаной одежды, постельного и кухонного белья.

А еще появятся новые кассовые чеки. Теперь, чтобы клиенту было проще ориентироваться в списке приобретенных товаров, все организации и магазины, а также индивидуальные предприниматели обязаны вносить в чек весь перечень покупок. За нарушение штраф — до десяти тысяч рублей.

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