Какие нововведения ждут россиян с 1 февраля 2021 года?

С 1 февраля вступил в силу ряд важных нововведений. Так, вырастут социальные выплаты, пособия и компенсации. Размер индексации составит почти 5%. Увеличение коснется порядка 15 миллионов человек.

Любителям тюнингованных автомобилей, прежде чем модернизировать свою машину, теперь придется обратиться в спеццентр для оформления протокола техэкспертизы. Если такового не окажется в специальном реестре, то ГИБДД вправе отказать в регистрации.

Также с понедельника производители ряда категорий товаров обязаны маркировать свою продукцию. В частности, это коснется трикотажной и кожаной одежды, постельного и кухонного белья.

А еще появятся новые кассовые чеки. Теперь, чтобы клиенту было проще ориентироваться в списке приобретенных товаров, все организации и магазины, а также индивидуальные предприниматели обязаны вносить в чек весь перечень покупок. За нарушение штраф — до десяти тысяч рублей.