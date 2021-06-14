Три пары знаков зодиака, которые обречены на расставание

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Оксана Тарасова
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Отношения с партнером не складываются? Загляните в свой гороскоп!

Три пары знаков зодиака, которые обречены на расставание

Фото: Depositphotos / IgorVetushko

Не все знаки зодиака совместимы — этим трем парам звезды гарантируют сложные и конфликтные отношения. Особенности характера каждого из партнеров в этих союзах, по мнению астрологов, никогда не приведут к счастливой семейной жизни.

Овен и Рак

Романтическая связь или даже брак возможны для этих знаков зодиака. Однако даже если им удастся дойти до ЗАГСа и завести общих детей, отношения будут крайне тяжелыми. Дело в том, что Овны и Раки — полные противоположности. Первые отличаются энергичностью, пылают страстью к жизни и всем интересуются, любят быть в компании, в центре внимания. Вторые же довольно ленивы и меланхоличны. Обидчивость Раков только усугубляет проблемы в союзе. Они соглашаются на авантюры, предлагаемые возлюбленным, только чтобы не огорчать своего Овна. Долго терпеть дискомфорт паре обычно не удается, и она распадается.

Стрелец и Скорпион

Оба этих знака зодиака склонны к подозрительности и ревности, они невероятные собственники. Ссоры с каждым разом набирают обороты, что даже может вылиться в агрессивное поведение. Стрельцы любят интриговать, сплетничать и часто обманывают партнеров. Скорпионы же чувствуют ложь и не могут с ней смириться. Страсть и бурная интимная жизнь могут некоторое время удерживать таких людей вместе, но для создания крепкой семьи этого недостаточно.

Близнецы и Весы

Эти двое несовместимы по складу ума и темпераменту. Близнецы ветреные и совершенно беззаботные. Им скучно с гиперответственными и рассудительными Весами. А легкомысленные поступки Близнецов приводят в ужас их избранников. В ответ шокированный очередной выходкой партнер слышит только усмешку, а вскоре все снова повторяется. Потому именно Весы обычно первыми разрывают такие отношения.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз Алены Никольской для всех знаков зодиака на февраль 2021 года, а также на неделю с 1 по 7 февраля.

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