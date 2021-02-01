Жену Сумишевского, находящуюся в коме, на вертолете доставили в другую клинику

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Егор Измалкин
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Авария, в которой погиб глава регионального Союза десантников Александр Гуляков и серьезно пострадала супруга певца, произошла вечером 29 января.

Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Жену певца Ярослава Сумишевского — Наталью, которая пострадала в страшном ДТП, транспортировали на вертолете в Красноярск — теперь ее лечением займутся медики Краевой больницы. Соответствующее видео опубликовал сам исполнитель.

«Добрый день, мои дорогие! Для нас, в сложившейся ситуации, он пока действительно добрый. Наташа борется изо всех сил, и сегодня она помогла нам перевезти ее в краевую больницу Красноярска, доставили на вертолете. Мы выезжаем туда. Мы искренне благодарим всех за то, что оказываете помощь», — написал артист на своей странице в Instagram.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Он поблагодарил подписчиков за подаренную надежду и заявил, что они с женой, которая сейчас находится в коме, «будут бороться».

Поклонники певца, переживающие за артиста и его семью, оставили под постом множество слов поддержки. Они пожелали, чтобы Наталья поскорее поправлялась.

«Держитесь, родные! Все будет хорошо!»;

«Ребята, с вами вся страна, дай Бог выздоровления»;

«Вот это МУЖ! Мы все переживаем. Дай Бог сил на выздоровление», — написали в комментариях.

Вечером 29 января Ярослав Сумишевский с женой ехал на концерт, который должен был состояться в 165 километрах от Красноярска. За рулем находился организатор концерта артиста — глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Почти на половине пути внедорожник, выехавший на встречную полосу для обгона, столкнулся с автоцистерной. В результате Гуляков погиб на месте, супруга певца получила тяжелые телесные повреждения, и была госпитализирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео со смертельно опасного участка дороги, на котором Сумишевский попал в аварию.

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