ТОП-4 знака зодиака, которым февраль 2021 года принесет счастье

У астрологов есть прекрасная новость для некоторых знаков зодиака — в феврале 2021 звезды будут к ним максимально благосклонны. Месяц будет полон приятных сюрпризов и радостных событий. Но везение у каждого будет разным.

Телец

Мечтающих о рождении ребенка Тельцов в наступившем месяце может ждать долгожданное известие о скором пополнении в семье. Многие представители этого знака станут мамами, папами, бабушками и дедушками. Даже если чудесное событие не произойдет в феврале, Тельцы могут не сомневаться — очень скоро их заветное желание осуществится.

Лев

Деньги потекут в карманы Львов рекой. Главное — не упустить момент и оказаться в нужном месте и в нужное время. Возможно, для улучшения финансового положения придется потрудиться. Звезды рекомендуют Львам подумать о смене работы, или даже профессии, на более прибыльную. Шансы получить отличную должность очень велики в феврале. Важно взвешивать свои решения и помнить: чтобы выиграть в лотерею, сначала надо купить хотя бы один билет!

Весы

Весы во втором месяце 2021 года будут успешны практически во всем. Их ждут незабываемые приключения, выгодные предложения, продвижение в карьере, а также романтические знакомства. Может быть в феврале Весы наконец встретят настоящую любовь и задумаются о создании семьи. Останется лишь радоваться своим победам и быть благодарным судьбе за заботу.

Водолей

Подозрительным Водолеям можно расслабиться, этот месяц не готовит неприятных сюрпризов. Наоборот, многим представителям знака повезет в любви и финансовой сфере. Звезды также пророчат Водолеям вероятную встречу с призраками прошлого. Бояться не стоит — бывшие коллеги, приятели или любовники явятся с неожиданными, но приятными новостями.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз Алены Никольской для всех знаков зодиака на февраль 2021 года, а также на неделю с 1 по 7 февраля.