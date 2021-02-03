Сухость кожи: чем опасна и как с ней правильно бороться

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Владимир Репман
Эксклюзив 1 778

Дерматолог рассказала, как простая экзема может привести к неврозам.

Фото, видео: Depositphotos / leszekglasner; 5-tv.ru

Одно из главных составляющих красоты — хорошее состояние кожи. Поэтому ухаживать за ней нужно правильно, особенно в осенне-зимний период. Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала в чем причина возникновения сухости кожи, какую опасность это может нести и как с ней бороться.

По словам эксперта, сухость кожи может повлиять на возникновение экземы и атопического дерматита. Эти заболевания могут доставлять действительно серьезные проблемы пациентам, поскольку сопровождаются различными высыпаниями, шелушением и интенсивным зудом. А уже это, в свою очередь, приводит к недосыпаниям, возникновению неврозов и даже депрессии.

«Прежде всего, стоит различать сухую кожу и обезвоженную. При последнем достаточно восполнять и поддерживать уровень жидкости в организме», — пояснила врач.

А вот при врожденной сухости необходимо на регулярной основе пользоваться специальной лечебной косметикой, которая будет наполнять кожу питательными жирами. Причем уход за сухой кожей необходимо вести на протяжении всей жизни.

«Применение этих средств может привести к облегчению симптомов атопического дерматита и экземы, а также предотвратить их обострение в осенне-зимний период», — подчеркнула Екатерина Вертиева.

Как объяснила дерматолог, особенности нашего кожного покрова — это генетически обусловленный фактор, потому повлиять на причины сухости нет никакой возможности. Однако при правильном уходе можно полностью устранить неприятные эффекты.

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