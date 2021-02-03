«Я очень счастлив!» — Дмитрий Шепелев станет папой во второй раз

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Виктория Андреева
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Избранница телеведущего — известный дизайнер Екатерина Тулупова.

«Я очень счастлив!» — Дмитрий Шепелев станет папой во второй раз

Фото: Instagram @dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев готовится стать папой во второй раз. О беременности возлюбленной — дизайнера Екатерины Тулуповой — он рассказал всего несколько часов назад.

Как известно, у пары уже есть дети. От брака с певицей Жанной Фриске у Шепелева остался сын Платон, у Тулуповой от предыдущих отношений — дочка Лада. Несмотря на большую ответственность — наследники еще совсем маленькие, селебрити решили завести общего ребенка.

Кого ожидает пара — мальчика или девочку — неизвестно. По словам Дмитрия, они с Екатериной еще сами не знают пол малыша. В любом случае телеведущий и дизайнер «готовы к любому развитию событий».

«Это большая радость. Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив! В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе!» — цитирует Шепелева PEOPLETALK.

Instagram @dmitryshepelev

Телеведущий рассказал, что Платон и Лада восприняли новость о пополнении в семье с восторгом, несмотря на то, что ранее, при «опросе», заявляли, что им «и так хорошо».

«Дети на нашей стороне и ждут появления младенца, как новое приключение!» — делился с изданием Дмитрий.

На каком месяце беременности находится 37-летняя дизайнер — Шепелев не уточнял.

Роман Шепелева и Тулуповой длится чуть более двух лет. Долгое время после смерти Жанны Фриске телеведущий не хотел никаких отношений. Трагедия произошла в 2015 году. Прошло несколько лет, и он вернулся к нормальной жизни, вновь занялся карьерой и встретил новую любовь.

Хоть Дмитрий и не любит говорить об отношениях, в одном из интервью признался, что Катя покорила его честностью, нежностью и добротой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова готовятся к переезду в просторную квартиру.

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