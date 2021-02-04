О каких болезнях говорят разные виды кашля и как не пропустить опасный симптом?

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Владимир Репман
Эксклюзив 4 272

Врач рассказал, в каких случаях симптом заболевания может быть хорошим знаком.

Фото, видео: Depositphotos / imagepointfr; 5-tv.ru

Что такое кашель и почему он возникает? Стоит ли его бояться и о каких болезнях может свидетельствовать? Об этом рассказал клинический фармаколог, специалист по лечению COVID-19 Родион Осешнюк.

По словам эксперта, кашель — это в первую очередь защитный рефлекс организма, который свидетельствует о том, что организм борется с инфекцией. Поэтому кашель при респираторных заболеваниях — это хороший знак.

«Но кашель проявляется не только при вирусах, он может быть симптомом других, более серьезных заболеваний, например, коклюша у детей», — уточнил врач.

Подобный вид кашля отличается от других — он продолжительный, идет по нисходящей мелкими толчками и на одном вдохе. При этом у ребенка может синеть лицо.

«Также нужно уметь выявлять „лающий“ кашель у ребенка. Он бывает при отеках подсвязочного пространства и может свидетельствовать о ложном крупе у детей. Это очень опасное состояние, связанное с сужением дыхательной щели, в этом случае может наступить удушье», — добавил Родион Осешнюк.

Как пояснил эксперт, кашель бывает и при сердечных заболеваниях, при дыхательной недостаточности, что говорит о повышенном венозном кровопритоке. Однако заниматься самолечением недопустимо ни при каких видах кашля, и при первых симптомах болезни необходимо обратиться к специалисту.

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