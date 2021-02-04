«Вне мнения толпы»: какая судьба ждет второго ребенка Дмитрия Шепелева?

В семье Дмитрия Шепелева ожидается пополнение. Совсем недавно ведущий поделился радостной новостью — его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова ждет ребенка. О том, какая судьба ждет наследника знаменитости, 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

Вопреки тому, как часто бывает в семьях известных людей, когда дети оказываются в тени своих родителей, ребенок Дмитрия и Екатерины вырастет самодостаточным. По словам таролога, он будет независим от мнения окружающих.

«Родиться в семье знаменитости — это определенный крест, обычно такие люди обладают комплексами, потому что все на них смотрят, все от них чего-то ждут. Здесь исключение: будет самодостаточная личность, которая будет от мнения толпы стоять совершенно в стороне», — сказала Абравитова.

Чадо пары ждет большое будущее, причем, что любопытно, достигать успехов отпрыск Шепелева будет на другом поприще, не связанном с миром глянца и гламура.

«Судьба будет очень яркая, стабильная. И она будет очень далека от шоу-бизнеса. Человек выберет очень серьезную профессию, добьется больших успехов. Вообще очень основательная личность вскоре придет в этот мир. И еще раз подчеркну — вне мнения толпы», — отметила Абравитова.

Однако определить пол малыша пока не получается, добавила она. С одинаковой вероятностью на свет может появиться и мальчик, и девочка. Однако можно с уверенностью сказать, что ребенка ждет счастливая участь. Впрочем, без изъянов в характере тоже не обойдется.

«Пол пока я сказать не могу. Потому что там в равной степени мужская и женская энергия. Человек будет очень гармоничным. И во всех сферах жизни у него будет стабильность, успех. Единственное, несколько тяжеловатый взгляд на жизнь — очень серьезный. Чувства юмора будет немного не хватать», — заключила таролог.

У Дмитрия Шепелева уже есть сын от Жанны Фриске, Платон. Его избранница тоже не в первый раз станет мамой — Екатерина воспитывает дочь от союза с другим мужчиной. Однако пара решилась на совместного ребенка. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Шепелев показал беременную возлюбленную.