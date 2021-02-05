Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля для всех знаков зодиака

Рунический гороскоп позволяет точнее, чем астрологический, предсказать грядущие события для всех знаков зодиака. Поэтому умение читать и понимать руны так ценится, считает рунический провидец Игорь Вечерский. Он не раз предсказывал важные события в жизни звезд и даже мировые катастрофы. Специально для 5-tv.ru он составил гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля.

Овен

Перевернутый манназ, перевернутый турисаз и перевернутая феху советует вам на этой неделе не принимать никаких решений, связанных с финансами. На эту сферу просто нужно обратить внимание и постараться проанализировать ее. Все свое время на предстоящей неделе стоит потратить на планирование будущих дел.

Телец

Перевернутый манназ, наутиз и вуньо советует вам в эти семь дней обратить внимание на взаимоотношения с близкими людьми и проанализировать, чего именно не хватает для достижения более гармоничного союза.

Близнецы

Перевернутый тейваз, эваз и отал говорит о том, что на этой неделе вы можете сделать все дела, связанные с поездками. Также в эти семь дней необходимо решить все вопросы в домашних делах.

Рак

Ингуз, гебо и хагалаз говорит о том, что на этой неделе следует обратить внимание на то, что вам мешает. В первую очередь, это касается коллектива на работе и других людей, которые вас окружают. Вы сможете достичь гораздо большего, если правильно наметите свои цели именно в построении отношений.

Лев

Перевернутый тейваз, хагалаз и перевернутая райдо не рекомендует на этой неделе куда-то ездить и начинать новые дела. Это время нужно потратить на избавление от всего, что стало вам ненужным. Также, согласно рунам, стоит заняться планированием будущих дел.

Дева

Наутиз, альгиз и ансуз советует на этой неделе больше общаться для того, чтобы реализовать свои планы. Это интересный и достаточно спокойный период. Тем не менее вам, возможно, предстоит столкнуться с недостатком ресурсов. Но его получится восполнить.

Весы

Лагуз, перевернутый альгиз и соуло советуют на этой неделе планировать любые активные действия, но не забывать о сфере собственной безопасности. Вы получите хорошие шансы на реализацию своих намерений и возможность проявить себя в наилучшей степени. Тем не менее это неделя связана с некоторой уязвимостью, поэтому потребует дополнительной внимательности.

Скорпион

Перевернутая феху, хагалаз и перевернутый альгиз говорит о том, что сфера финансов на этой неделе может преподнести вам сюрприз. Следует очень аккуратно распоряжаться своими материальными ресурсами и лишний раз не рисковать. Этот период покажет, что вам нужно с особым вниманием относиться к деньгам.

Стрелец

Лагуз, перевернутая феху и ингуз говорит о том, что в это время вы можете сделать много хороших поступков, совершить такие действия, которые помогут вам подготовиться к реализации и преодолению различных проблем, возникших в прошлом. На этой неделе вам будет легко устанавливать новые контакты и мотивировать окружающих.

Козерог

Перевернутая вуньо, эваз и гебо говорит о том, что с 8 по 14 февраля вы прекрасно справитесь со всеми делами, возможно, отправитесь в поездку. Это удачное время для развития новых проектов. Не ждите слишком многого, всему свое время. Эта неделя будет для вас удачной.

Водолей

Эваз, тейваз и феху дает вам отличную возможность реализоваться в сфере заработка средств, в сфере добычи любых материальных ресурсов. В этот период вы можете воплотить в жизнь свои самые смелые планы и добиться достигнутого.

Рыбы

Перевернутый альгиз, кено и соуло призывает вас к внимательности и осторожности. Также на этой неделе вы получите много новой информации для развития. Еще вы сможете правильно использовать собственные способности, таланты, умения, которые пригодятся вам для достижения необходимого результата.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Вечерский составил гороскоп на февраль 2021 года для всех знаков зодиака.