Сам себе талисман: ТОП-3 защищенных от сглаза знака зодиака

Астролог Янина Пакетова назвала три знака зодиака, которые практически невозможно сглазить. Дело в том, что они обладают сильным энергетическим полем, способным отражать попытки вмешательства со стороны. Это люди, которым покровительствуют стихии Огня и Земли. В отличие от представителей водной стихии, они защищены от попыток недоброжелателей воздействовать на них или навредить им.

Дева

Несмотря на приземленность натуры Дев, с самого рождения они наделены паранормальными способностями. Их слова часто бывают пророческими, а в делах они непременно достигают поставленной цели. Эти люди сами способны влиять на окружающих благодаря сильной внутренней энергии и особой связи с силами природы. Поэтому так называемый дурной глаз им практически не страшен. Однако подверженность родовым проклятиям — слабое место Дев. Поэтому только доверительные и искренние отношения в семье могут послужить надежной защитой от порчи.

Скорпион

Хоть Скорпионы и принадлежат к стихии Воды, их магическая сила особо выделяется на фоне других знаков зодиака. Они обладают сильным энергетическим потенциалом и могут стать мистиками, медиумами или магами. Но даже если представители этого знака не владеют сакральными истинами, мощная интуиция помогает им укрыться от сглаза. Кроме того, Скорпионы сами способны влиять на других и запросто могут навести порчу на любого. Слабое место — повышенная эмоциональность, из-за которой эти люди способны сами себе навредить.

Стрелец

Огненные Стрельцы — самые стойкие в вопросе сглаза. Более того, они спасают не только себя, но и служат своеобразным оберегом для близких. С первого дня жизни представители этого знака защищены от разного рода негативных установок. Они также способны быстро восстанавливать силы и свое энергетическое поле. Хоть Скорпионы сами не верят в магию, они ей обладают — привлекают в жизнь удачу и успех, могут исцелять и вдохновлять окружающих, пишет Аvrorra.com.

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