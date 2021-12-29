Чем опасен насморк, если его не лечить — мнение отоларинголога

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 7 366

По словам Анны Колесниковой, надеяться на то, что насморк «сам пройдет», опасно.

Фото, видео: Depositphotos / Subbotina; 5-tv.ru

Игнорирование рекомендаций врача при заложенности носа и отсутствие должного лечения чреваты тяжелыми последствиями для здоровья. Воспаление в носу, которое появляется как симптом или отдельное заболевание, может распространиться по организму и привести к необходимости хирургического вмешательства. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-отоларинголог и фониатр Анна Колесникова.

Относительно этого недуга принято шутить: если лечить насморк, то он пройдет за семь дней, а если не лечить, то за неделю. Однако в реальности дела обстоят несколько иначе. Когда человек страдает риносинуситом — обычно об этом свидетельствуют затяжные заложенность и течение из носа — это повод срочно обратиться к ЛОР-специалисту.

«Воспаление околоносовых пазух — когда насморк длится более десяти дней, либо после улучшения отмечается ухудшение самочувствия, усиление насморка, повышение температуры на пятые-седьмые и далее сутки. Синусит может быть разным в зависимости от места воспаления, то есть от того, какая пазуха воспалена — верхнечелюстная, лобная, решетчатые клетки или основная пазуха», — говорит врач.

Без должного внимания к заболеванию в некоторых случаях возможны осложнения. Одно из них — продвижение воспалительного процесса за пределы околоносовых пазух. Инфекция может распространиться в организме через кровь, лимфу или по так называемым дегисценциям — щелям в соединительных костях черепа. Последнее чаще встречается у детей, но может произойти и со взрослым человеком.

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«Инфекция может попасть туда (в другие системы организма — Прим. ред.) через разрушенную кость, когда гной расплавляет кость, и инфекция идет дальше… Инфекция из носа может пойти к тканям глаза, и возможно воспаление надкостницы, глазничной клетчатки и самого глаза. Также инфекция может из носа пойти в полость черепа, и могут развиться различные воспаления оболочек головного мозга — минингит, абсцессы головного мозга, что, в свою очередь, достаточно тяжело лечится и оперативным путем», — заключила Колесникова.

Кроме перечисленных опасных последствий пациенту с запущенным насморком грозит арахноидит — воспаление в системе сосудов, обволакивающих головной мозг, приводящее к образованию сращений (по-другому - спайки) между паутинной и мягкой оболочками этого органа. При отсустсвии адекватной терапии — здесь необходимо хирургическое вмешательство — вероятны потеря глаза и, соответственно, зрения и даже летальный исход.

При первых симптомах заболеваний, сопровождающихся насморком, а также любых проблемах с функционированием дыхательной системы, необходимо обратиться к лечащему терапевту или врачу-оториноларингологу. Своевременное вмешательство специалиста минимизирует риск осложнений.

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