ТОП-5 знаков зодиака, которые идеально подходят друг другу в постели

Выражение «не сошлись в постели» знакомо многим. Астрологи убеждены, что для некоторых пар знаков зодиака оно неприменимо. Все потому, что по темпераменту эти представители астрологической дюжины идеально совпадают.

Овны и Рыбы

У Овнов и Рыб есть нечто общее — в партнере они ищут то, что будет их удивлять и подпитывать интерес к продолжению отношений. Поначалу любовные игры пары бывают довольно сдержанными, но постепенно скромность сходит на нет. Они начинают воплощать свои тайные фантазии в реальность — а потом уже не могут оторваться друг от друга в постели.

Такая страсть может сыграть на руку обоим, а может и разрушить союз. Рыбы довольно ранимы, их легко обидеть, в том числе и оскорбив их сексуальность. Овны напористые и не всегда терпеливые, так что пара может расстаться из-за недопонимания.

Тельцы и Козероги

А вот представители знаков Тельца и Козерога, наоборот, очень похожи. Это касается их характеров, привычек, сексуальных предпочтений. Они предпочитают не экспериментировать в постели, придерживаясь «классики». Но это не мешает обоим наслаждаться процессом.

Союз Тельцов и Козерогов часто перерастает из банальной любовной связи в долгий и крепкий брак. Они поддерживают отношения не страстью и романтикой, а вниманием друг к другу и желанием построить основательный семейный очаг.

Близнецы и Водолеи

Водолеи и Близнецы — тот редкий случай полной сексуальной совместимости, о которой мечтают многие пары. Они неутомимы в постели, готовы выслушать пожелания партнера, прислушиваться к эмоциональному состоянию возлюбленного.

Хотя оба в паре любят секс, они могут воздержаться от него при необходимости, не давят на партнера и не ревнуют к каждому встречному. Однако легче всего свои споры и разногласия они решают именно в постели.

Девы и Скорпионы

Девы — сдержанные и практичные, а Скорпионы — пылкие и темпераментные. Это именно тот случай, когда противоположности притягиваются, в том числе и в постели. Скромные Девы часто именно в союзе со Скорпионами узнают, что такое раскрепощенность.

Девы часто бывают зависимы от страстности и сексуальной харизмы Скорпионов. Порой это приводит к конфликтам — Девам кажется, что для партнера главным являются именно плотские отношения, а не чувства. Несмотря на это, многие продолжают оставаться вместе и приходят к общему компромиссу.

Весы и Стрельцы

Весы и Стрельцы часто сходятся по причине разных характеров. Темпераментность и страстность Стрельцов манит спокойных и уравновешенных Весов. И наоборот. Сексуальные отношения такой пары очень гармоничные, они в восторге друг от друга и получают огромное удовольствие в постели.

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