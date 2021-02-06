«Это была утопия»: на похоронах Высоцкого у Иваненко случился припадок от горя

Стали известны новые детали давнего романа певца и актера Владимира Высоцкого с коллегой по театру на Таганке — Татьяной Иваненко. Они открылись уже после смерти 79-летней женщины — 5 февраля ее тело было найдено в собственной квартире в Москве.

Их любовь была странной, рассказал бывший сотрудник театра на Таганке. Он был свидетелем многих событий из жизни Высоцкого и Иваненко, но не пожелал раскрывать своего имени. По его словам, актриса убивалась по бывшему возлюбленному все десять лет с момента расставания до его кончины.

«Помню, как на похоронах Володи она как с ума сошла, упала на пол и билась под его фотографией в фойе. Ее тогда стали урезонивать стали: «Если бы ты его действительно любишь, не веди себя так, не позорься“», — рассказал он в интервью для «МК».

Он же поведал еще одну интересную деталь — Иваненко старалась подражать Марине Влади. Прическа, одежда, стиль — все она копировала с будущей супруги своего любимого. Словно знала, что от нее он уйдет к ней.

«Бурного романа, насколько я помню, у них не было, но она пыталась руководить им: чтоб не пил, чтоб ходил, куда ей хотелось. Но это утопия — Высоцким руководить», — сказал источник.



Считается, что единственная дочь Татьяны — Анастасия — родилась от Высоцкого. Сам он никогда этого не признавал. Сотрудник театра на Таганке тоже не верит, что Иваненко родила от певца.

«Он отрицал. Так и сказал: „Я бы знал. Да если бы это мой ребенок был, вы думаете, я его что, оставил бы?“ Но Татьяна поддерживала много лет эту легенду», — добавил он.

Тело актрисы Татьяны Иваненко нашли 5 февраля в ее квартире. Вероятнее всего, тело пролежало не менее пяти дней, пока его обнаружили. Причина смерти пенсионерки не сообщалась, известно, что она долго болела онкологией.

Ранее 5-tv.ru выкладывал подробный рассказ про историю любви и отношений Татьяны Иваненко и Владимира Высоцкого.