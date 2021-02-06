«Галина Сергеевна рулит!» — Арзамасова показала мем о запрете мата в соцсетях

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Виктория Андреева
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Роскомнадзор обязал администрацию площадок блокировать посты с нецензурной лексикой, пригрозив огромными штрафами.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова как никто другой знает, что такое настоящий, красивый русский язык. Каждый пост в ее Instagram — настоящая поэма. Звезда никогда не бранится, предпочитая выражать свои мысли в рамках установленных норм и нередко ругает фолловеров, «переходящих границы».

Учитывая любовь Арзамасовой к литературному слову, можно понять, почему она не могла пройти мимо известия о запрете использования мата в социальных сетях. Актриса оригинально прокомментировала принятие нового закона, опубликовав веселый мем.

На фото — ее героиня из «Папиных дочек», умница-красавица Галина Сергеевна. Девочка позирует в традиционном русском наряде — сарафане, в очках и с лентой, вплетенной в косу. Но центральное место в композиции занимает компьютер, обклеенный завитками «под хохлому».

«Я уже привыкла к тому, что изображение Галины Сергеевны стало „иконкой“ или талисманом для школьников и студентов во время экзаменов, но тут мне прислали новый мем на злобу дня. Спасибо! Повеселили!» — поделилась с подписчиками Арзамасова.

Instagram @liza_arzamasova

«У кого-то прекрасное чувство юмора!»

«Галина Сергеевна рулит! Мем — огонь!»

«Вот уж действительно, все сразу такие культурные-культурные стали!» — иронизировали юзеры.

«Экономика сегодня» напоминает, что закон о запрете использования нецензурной лексики в сети вступил в силу с 1 февраля 2021 года. Администрации соцсетей обязали блокировать публикации с матерными словами. В случае отказа или уклонения от новых норм, площадки будут штрафовать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем может быть опасен запрет мата в соцсетях.

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