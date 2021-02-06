«Страшная несправедливость»: подруга жены Сумишевского о ее смерти после ДТП

Смерть жены певца Ярослава Сумишевского — Натальи Бородкиной — после страшного ДТП под Красноярском стала неожиданностью для многих. Ее близкие до последнего надеялись, что женщина выйдет из комы после полученных травм.

Подруга Натальи и Ярослава, певица и финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3» Марина Девятова рассказала 5-tv.ru, какой была покойная. По ее словам, она тоже была уверена в скором выздоровлении Натальи. И сама себя убедила, что все будет хорошо.

«Она человек боевой, она Стрелец, несмотря на всю внешнюю мягкость, у нее сильный внутренний стержень. Все это, несомненно, пошло из семьи. У нее фантастическая и очень дружная семья — родители, брат Александр — это была ее жизненная стена», — описала подругу Девятова.

Хотя всем сейчас нелегко, хуже всего приходится вдовцу Ярославу, уверена Марина. Ведь он отвечает не только за себя, но и за ребенка от Натальи — Мирослава.

«Сейчас самое сильное должно быть состояние духа у Ярослава. Он сейчас и мама, и папа для их четырехлетнего сына, — сказала Девятова. — Мальчику предстоит прожить непростую жизнь. Сейчас на Ярослава и на всю семью падает большая ответственность, я от всей души желаю силы воли, веры, держаться».

Какой была Наталья при жизни? Марина в последнее время много общалась с покойной, так что может говорить об этом с уверенностью.

«Она умница, очень эрудированная, фотограф, видеограф — помимо всех тех женских качеств, — рассказала Девятова. — Она очень любила своего мужа. То, что произошло, невозможно описать обычным языком. Внешне это выглядит, как страшная несправедливость».

29 января под Красноярском машина, в которой ехали Наталья, Ярослав и организатор его концерта, глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, попала в ДТП с автоцистерной. Гуляков погиб на месте, Наталья получила тяжелейшие травмы и впала в кому, сам Сумишевский отделался испугом. 6 февраля стало известно о смерти женщины. Сумишевский сообщил, что сердце его жены остановилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о погибшей в ДТП жене певца Сумишевского.