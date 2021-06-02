Вызывайте «скорую»! Когда низкое давление смертельно опасно?

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Виктория Андреева
Эксклюзив 19 379

Кардиолог Наталья Гаврилюк предостерегает пациентов от самолечения при хронической гипертензии.

Фото, видео: Depositphotos / belchonock; 5-tv.ru

Тошнота, головокружение, сонливость и апатия — все это может быть следствием пониженного артериального давления или по-научному гипотензии. Подобные состояния для кого-то норма, а для кого-то — смертельный риск. Как понять, что пациенту срочно требуется госпитализация, рассказала врач кардиолог, терапевт Наталья Гаврилюк.

Эксперт отметила, что условно опасное давление — 90/60 миллиметров ртутного столба. Однако если человек увидел эти цифры на экране тонометра, не стоит сразу бить тревогу. Важно провести анализ ситуации.

Звонить в 112 не следует если это давление в принципе нормальное для пациента. К этой группе людей относятся, в частности, молодые худенькие девушки. Особенности функционирования их вегетативной нервной системы таковы, что даже при гипотензии они могут жить, не принимая лекарства. Им достаточно лишь иногда выпить крепкий кофе или сделать зарядку, и снова появится боевой дух.

Однако если человек впервые сталкивается с таким состоянием, стоит бить тревогу.

«Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией (Завышенным пульсом — Прим.ред.), может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу. Чем быстрее, тем лучше», — объяснила Гаврилюк в беседе с 5-tv.ru.

Экстренная госпитализация нужна и в случае приема нескольких доз препаратов, понижающих давление. Случается это, когда пациент долгое время страдает от гипертензии и пробует побороть ее большой дозировкой. Иногда человек забывает, сколько принял лекарства и принял ли вообще. В таком случае нехарактерная гипотензия может привести даже к смерти.

«Медикаментозная гипотензия достаточно опасная. Бывало такое, что даже в стационарах таких пациентов приходилось переводить в реанимацию, и достаточно сложно было поднять им давление. Поэтому, если снижение артериального давления связано с избытком приема антигипертензивных препаратов, в этом случае тоже можно говорить об экстренной госпитализации», — заключила медик.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем опасны красные родинки.

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