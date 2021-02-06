«Увидел чудо»: вдовец Глаголевой рассказал о мистике незадолго до ее смерти

За несколько лет до смерти в жизни актрисы Веры Глаголевой стали происходить удивительные события. Об этом рассказал ее вдовец — бизнесмен Кирилл Шубский в новом документальном фильме «Несломанный свет». Лента вышла в честь 65-летия покойной звезды.

В последние годы жизни Глаголева боролась с онкологией. Она лечилась от рака желудка в Германии, а в перерывах между курсами работала. Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, работа не ухудшала ее состояние, а наоборот.

«После съемок мелодрамы „Две женщины“ (фильм Глаголевой 2014 года — Прим. ред.) мы поехали в клинику, и я, может быть, впервые увидел, что бывает чудо, — поделился в интервью Шубский. — У нее были поражены многие органы, но все они по сути восстановились. Все показатели — прямые и косвенные — были в норме».

Врачи, как и сами супруги, были удивлены.

«Это воздействие фильма или каких-то внутренних резервов организма? Какие-то элементы мистики в этом есть», — уверен он.

Другие члены семьи тоже были поражены тому, как быстро восстанавливалась в промежутках между изматывающим лечением Глаголева.

«Когда она себя лучше чувствовала, то звонила и бодрым голосом говорила: „Это я, птица Феникс!“ — поделилась младшая дочь актрисы, Анастасия Шубская. — В семье мы маму так и называли — птица Феникс».

Вера Глаголева умерла в августе 2017 года в Баден-Бадене. Несмотря на всю мистику, победить рак ей все же не удалось. У нее осталось три дочери от разных мужей — Анна, Мария и Анастасия, а также внуки. Последний муж актрисы недавно установил на ее могиле памятник за 10 миллионов рублей. Говорят, что это его способ попросить прощения за измены и рождение внебрачного сына.

В фильм памяти Глаголевой вошли интервью с членами ее семьи, а также многими знаменитостями — актерами Александром Балуевым, Рэйфом Файнсом, Ингеборгой Дапкунайте, музыкантами Александром Розенбаумом и Сергеем Баневичем, а также многими другими.

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