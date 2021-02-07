🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 февраля, убывающая Луна находится в знаке Стрелец. Сегодня любые бюрократические вопросы будут решаться на удивление легко, практически сами собой. Всевозможные путешествия и командировки также пройдут успешно и без неприятных приключений.

♈ Овен

Вам стоит вспомнить одну простую истину — те, кто хотят быть с вами, обязательно этого добьются. Если люди ищут отговорки и оправдания — самое время с ними попрощаться. Займите самую выгодную для вас позицию и перестаньте переживать о чувствах тех, кто, возможно, вас просто использует.

Космический совет: перестаньте переживать о чувствах других людей.

♉ Телец

Звезды советуют на время забыть про собственное «я» и потрудиться на благо общества. Это не значит, что вам нужно полностью отказаться от своих целей и потребностей. Попробуйте услышать тех, кто рядом, и оказать помощь, если она потребуется.

Космический совет: потрудитесь на благо общества.

♊ Близнецы

Звезды советуют вам стать решительнее. Вас что-то не устраивает в работе? Рискните ее сменить. Сейчас самый удачный период для активных и смелых действий. Это касается и романтической сферы. Воплотите в жизнь свои самые революционные идеи.

Космический совет: будьте смелее.

♋ Рак

Вам нужно найти баланс между карьерой и личной жизнью. Вы проводите на работе слишком много времени, от этого могут страдать ваши домашние. Также не стоит забывать про себя. Займитесь тем, что приносит счастье вам и окружающим.

Космический совет: найдите баланс между карьерой и личной жизнью.

♌ Лев

Используйте критику, как топливо. Один отрицательный комментарий — еще не повод отступать от задуманного. Двигайтесь только вперед и придерживайтесь выбранного пути.

Космический совет: двигайтесь только вперед.

♍ Дева

Вы потратили много времени на то, чтобы угодить окружающим. Принесло ли вам это душевный покой? Если да, вас можно только похвалить. А если нет, то вспомните, что жизнь коротка и ее не стоит тратить на удовлетворение чужих потребностей.

Космический совет: хватит удовлетворять потребности других людей.

♎ Весы

У Вселенной на вас большие планы. Будьте готовы к решительным действиям. Сегодня вас ждет успех во всех сферах жизни. Но будьте осторожны, в случае провала в каком-то деле, второго шанса может не быть. Поэтому прежде чем совершить рывок, составьте точный и безопасный план действий.

Космический совет: действуйте решительно, но аккуратно.

♏ Скорпион

Если вы чувствуете, что в жизни наступил застой, то вспомните одно простое правило. Чтобы что-то получить, нужно приложить усилия. Чуда не произойдет пока вы этого по-настоящему не захотите. Определитесь со своими желаниями и действуйте.

Космический совет: определитесь со своими желаниями.

♐ Стрелец

Сейчас вы движетесь против течения. Это сильно усложняет вашу жизнь. Вселенная давно пытается дать вам совет, обратите внимание на ее знаки. Спокойствие и легкость — лучшие помощники в борьбе с проблемами.

Космический совет: обратите внимание на знаки Вселенной.

♑ Козерог

Вы хотите вывести свою карьеру на новый уровень. Звезды говорят, что сейчас для этого самое лучшее время. Вам лишь надо стать открытыми для любых предложений, даже самых смелых и рискованных. Вы помните, что кто не рискует, тот не пьет шампанское?

Космический совет: не бойтесь рисковать.

♒ Водолей

Если вы чего-то не делали раньше, не значит, что это не получится у вас сейчас. Речь конечно же о спорте и хобби. Вы давно отложили эти занятия в сторону. Самое время разгрузить тело в спортзале, а голову, например, за вышивкой или чтением.

Космический совет: пустите в свою жизнь спорт и творчество.

♊ Рыбы

В последнее время вы все больше предпочитаете проводить дни и ночи в одиночестве. И это хорошо, ведь не так давно вы пережили много ярких событий. За чередой взлетов всегда следует штиль. Не бойтесь этого состояния, попробуйте им насладиться. Скоро все вновь изменится.

Космический совет: не бойтесь одиночества.

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