Время любви и желаний: астролог рассказала, как провести неделю с 8 по 14 февраля

Период с 8 по 14 февраля будет полон спокойствия и любви. О том, что еще нас ждет в эти семь дней, 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

«На этой неделе у нас с вами небольшая передышка. До этого февраль начался очень активно, бурно и для многих довольно напряженно. Все буквально искрило. Ну а эта неделя будет полегче», — заявила астролог.

По словам Никольской, в эти дни произойдут три важнейших события, которые никак нельзя пропустить. Их нужно обернуть в свою пользу, считает специалист.

«Во-первых, на протяжении всего февраля месяца у нас с вами на небе будет стоять большая конфигурация, которая называется малым парадом планет, когда несколько планет солнечной системы в одном секторе. На этом параде планет еще состоится новолуние: с 11 на 12 февраля. И в этот день как раз войдет в свои права белый металлический Бык. А это значит, что все темы, которые связаны с отношениями, здоровьем и финансами, будут для нас крайне важны в ближайший год. А из-за того, что новолуние на параде планет, еще и ближайшие десять лет», — сказала астролог.

После новолуния, когда Луна «разгонится», можно начинать отбирать картинки для карты желаний. Ее следует правильно составить.

«Подумайте, определитесь со своими желаниями, и после того, как Меркурий развернется и будет двигаться деректно после 21 февраля, а лучше это сделать 24–25 февраля, начинайте эту карту желаний визуализировать», — сказала Алена Никольская.

Также астролог напомнила, что на этой неделе состоится День всех влюбленных. Никольская посоветовала встретить 14 февраля со своей второй половинкой. Совместный праздник улучшит отношения в любой паре.

«Ну а если вдруг любимого человека рядом нет, то сейчас самое время активизироваться. Венера в очень благоприятных аспектах, она отвечает за любовь, поэтому вам и карты в руки. Давайте действуйте, думайте, и начинайте включаться. К тому же Венера сейчас в Водолее, легком и оптимистичном знаке», — подытожила Никольская.

Ранее 5-tv.ru писал, что февраль 2021 года можно условно разделить на три неравные части — каждый из этих периодов отличается своими рисками и перспективами для представителей разных знаков зодиака. Поэтому карьерные планы и личные отношения лучше строить в соответствии со знанием об «опасных» датах».