Два беспроигрышных варианта: как разделить имущество, не расторгая брак?

Большинство россиян считает, что имущество делят только те пары, которые решили расторгнуть брак. Но это не так. Возможно ли разделить все, что нажито совместно, не разводясь? Об этом 5-tv.ru сказал звездный адвокат Сергей Жорин.

По словам специалиста, поделить то, что было приобретено за время зарегистрированных отношений, можно как до расторжения брака, так и не разводясь вовсе. Для этого существует два способа.

«Первый и самый лучший вариант — подписать соответствующее соглашение о разделе совместно нажитого имущества, когда вы с супругом договариваетесь, что кому достается. После этого необходимо подготовить соглашение о разделе и обязательно его заверить нотариально. Без нотариального заверения такое соглашение является недействительным», — пояснил Сергей Жорин.

Если же у супругов не получатся договориться о том, кому и что достается, можно обратиться в суд с исковым заявлением.

«В нем нужно указать, какое имущество, вы считаете, необходимо оставить вам, а какое передать в собственность вашего супруга. Разделу подлежат и денежные средства, которые были нажиты в период брака», — рассказал адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жорин рассказал, как подать на алименты, не расторгая брак.