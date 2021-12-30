Два беспроигрышных варианта: как разделить имущество, не расторгая брак?

|
Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер Эксклюзив 3 074

Решить, кому достанется мебель, машина или часть денег можно как во время, развода, так и до него, уверяет звездный адвокат Сергей Жорин.

Фото, видео: depositphotos / serezniy; 5-tv.ru

Большинство россиян считает, что имущество делят только те пары, которые решили расторгнуть брак. Но это не так. Возможно ли разделить все, что нажито совместно, не разводясь? Об этом 5-tv.ru сказал звездный адвокат Сергей Жорин.

По словам специалиста, поделить то, что было приобретено за время зарегистрированных отношений, можно как до расторжения брака, так и не разводясь вовсе. Для этого существует два способа.

«Первый и самый лучший вариант — подписать соответствующее соглашение о разделе совместно нажитого имущества, когда вы с супругом договариваетесь, что кому достается. После этого необходимо подготовить соглашение о разделе и обязательно его заверить нотариально. Без нотариального заверения такое соглашение является недействительным», — пояснил Сергей Жорин.

Если же у супругов не получатся договориться о том, кому и что достается, можно обратиться в суд с исковым заявлением.

«В нем нужно указать, какое имущество, вы считаете, необходимо оставить вам, а какое передать в собственность вашего супруга. Разделу подлежат и денежные средства, которые были нажиты в период брака», — рассказал адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Жорин рассказал, как подать на алименты, не расторгая брак.

-14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.65
0.15 83.20
-0.02
Вселенная отпустит вожжи! Китайский совет дня на четверг, 30 декабря

Последние новости

9:31
На заметку лучшим: японские школьники придумали необычный способ забивать голы
9:27
Тест: Какой подарок вы получите на Новый год?
9:14
Опасный деликатес: врач назвал допустимую порцию красной икры
9:00
Вселенная отпустит вожжи! Китайский совет дня на четверг, 30 декабря
8:51
Фирсов назвал стоимость наследства Легкоступовой, от которого решил отказаться
8:43
Рискуя собой: кто стал главными героями России в 2021 году

Сейчас читают

Вселенная отпустит вожжи! Китайский совет дня на четверг, 30 декабря
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
Не злите Тигра: что нужно надеть разным знака зодиака в Новый год
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год