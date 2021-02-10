Зачем деньги даем? Как западные кураторы «вправили мозги» руководству ФБК

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Сразу после встречи сторонников Навального с представителями ЕС, США и Великобритании появилась информация о новых незаконных акциях.

Фото, видео: ТАСС / Курсков Евгений; 5-tv.ru

В МИД РФ прокомментировали действия сторонников блогера Алексея Навального, которые проводят консультации с дипломатами стран ЕС и НАТО.

Одну из встреч накануне организовала Польша. На ней присутствовали члены ФБК* Владимир Ашурков и Леонид Волков, а также представители Евросоюза, США и Британии. И как раз сразу после нее появилась информация о новых протестах, хотя Волков до этого уверял, что незаконные акции нужно отложить до весны.

Видимо, во время встречи представители западной дипломатии спросили: «Как это не будет протестов? Мы же вам деньги даем для того, чтобы расшатывать Россию, а вы тут взяли и прекратили». Поэтому срочно нужно было что-то придумывать.

Волков и Ашурков также призывают западных партнеров к введению новых санкций против Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это банальным предательством.

Бежавшие из России так называемые оппозиционеры ведут, по сути, подрывную работу. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин выяснял, на чьи деньги и зачем. Подробности в репортаже.

* — Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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