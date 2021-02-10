Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист «Оскара»

Две картины авторства российских режиссеров вошли в шорт-лист претендентов на премию Американской киноакадемии «Оскар». Список фильмов опубликован в релизе на официальном сайте премии.

В категории «Лучший документальный полнометражный фильм» в перечень вошла лента режиссера Виктора Косаковского — «Гунда». Она повествует о жизни свиньи и ее поросят, причем в картине не использованы образы людей и не звучит человеческая речь.

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» заявлена картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». В ней рассказана история советской женщины, чья дочь пропадает во время городской забастовки в 1962 году.

Окончательный список претендентов на награду опубликуют 15 марта. Церемония вручения премии «Оскар» запланирована на 25 апреля. Однако раньше мировое киносообщество узнает итоги другой, не менее престижной премии. Ранее 5-tv.ru писал, кто стал номинантами «Золотого глобуса».