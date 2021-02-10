Губернатор Ставрополья пообещал разобраться в деле о подмене тел младенцев куклами

Женщина из Дагестана, которая вместе с супругом обнаружила при погребении вместо тел своих детей завернутых в материю кукол, не поступала в перинатальный центр Ставрополья. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Уже получено обращение от правоохранительных органов из Республики Дагестан по этому поводу. С указанием данных роженицы. Мы проверили все базы — такая женщина к нам не поступала», — написал губернатор.

Ранее женщина заявила полицейским, что в Ставропольском областном перинатальном центре она родила двойню. Сотрудники медучреждения якобы заявили ей, что младенцы после родов неделю находились в тяжелом состоянии, после чего скончались. Вскоре матери выдали «тела» малышей, а во время похорон выяснилось, что в материю были завернуты пластиковые куклы.

«Сердце сжимается. Такое горе! И такая ситуация! Кроме сочувствия, первая реакция — желание полностью разобраться», — заявил Владимиров.

Instagram @israfiloff

Он также отметил, что ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения. По его данным, случаев гибели младенцев в Ставропольском перинатальном центре не было очень давно.

«А двойных, насколько мне известно — никогда», — заявил Владимиров.

Чиновник намерен лично разбираться в обстоятельствах случившегося. К этой работе также приступили в региональном Минздраве. Информации о роженице чиновники не нашли.

«Министерство здравоохранения Ставропольского края оперативно проверило данные пациентки, которые сообщаются в соцсетях. Такая не поступала ни в один перинатальный центр Ставрополя (их два), ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья — ни в текущем, ни в прошлом году», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что младенцев из Дагестана, тела которых якобы подменили куклами, могли продать.