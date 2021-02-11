«Разбитым лицом в кровь»: участник драки с Епифанцевым высказался об инциденте
Режиссер Ростислав Мусаев, который 10 февраля представил в Петербурге свою картину «Дочь тьмы», рассказал, как его встретила Северная столица.
Фото, видео: Globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @rostislavchev
Известный российский режиссер Ростислав Мусаев, ставший участником драки в одном из баров в центре Петербурга, где также присутствовал актер Владимир Епифанцев, поделился на своей странице в Instagram своими впечатлениями от ожесточенной потасовки, в которой ему довелось принять участие.
«Питер встретил разбитым лицом в кровь: побитыми локтями дыхалкой переменчивой. Кайф», — написал Мусаев в сторис.
Драка с участием режиссера, а также актеров, среди которых были Владимир Епифанцев и его бывшая жена звезда кино Анастасия Веденская произошла вечером 10 февраля в одном из баров в центре Петербурга. Известно, что в заведении на улице Марата компания отмечала петербургскую премьеру фильма «Дочь тьмы», режиссером которой и выступил Мусаев. В ходе вечеринки возник конфликт, закончившийся ожесточенной потасовкой.
На видео, которое ранее публиковал 5-tv.ru, запечатлено, как одна из девушек, участвовавших в застолье, разбивает пивной бокал о лицо Веденской. Саму девушку, в свою очередь, швыряет вмешавшийся в конфликт Епифанцев, который почему-то в момент драки был без обуви.
Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Анастасия Веденская рассказала, что удар бокалом был таким сильным, что осколки стекла впились ей в лоб, и кровь стала заливать глаза. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь, после чего актриса написала на обидчиков заявление в полицию.
Между тем ситуацию уже прокомментировали в петербургском управлении Росгвардии.
«Сотрудники Росгвардии задержали гражданку, которая, как выяснилось, в ходе конфликта нанесла другой женщине телесные повреждения. Задержанная была передана сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств», — рассказал 5-tv.ru помощник начальника Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Алексей Данке.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео, на котором запечатлена жестокая драка с Епифанцевым.
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