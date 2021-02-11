«Кровь лилась»: Веденская озвучила причины и детали «актерской» драки в баре Петербурга

Актриса Анастасия Веденская в интервью 5-tv.ru рассказала, из-за чего произошла драка с участием ее бывшего мужа Владимира Епифанцева, а также других актеров в одном из баров в центре Петербурга. Сама актриса больше других пострадала в потасовке, после которой ей на лицо наложили несколько швов.

Инцидент произошел вечером 10 февраля в баре при отеле на улице Марата, куда группа актеров пришла после премьеры фильма «Дочь тьмы», проходившей в кинотеатре «Мираж». Со слов Веденской, которая была на вечеринке со своим нынешним молодым человеком актером Максимом Онищенко, все было мирно, пока участники вечеринки не начали пить крепкие напитки, а речь за столом не зашла о домашнем насилии. Именно на этой почве у Веденской произошел словесный конфликт с режиссером Ростиславом Мусаевым и его подругой, в итоге закончившийся жестокой дракой.

«Это семейная пара. Сначала он начал проявлять агрессию словами. Мы говорили о насилии в семьях, что это ненормально. Он сказал: „А что это ненормально?“ Я объяснила: „Смотри, если я твоя жена, а ты мой мужчина. Вот моя одежда на мне, ты не имеешь права ее рвать“. А он: „Конечно, имею“. В общем, это отвратительно было. Потом он стал говорить что-то про мой возраст, какие-то тупые пьяные шутки», — рассказала Веденская.

В этот момент неожиданно агрессию проявила спутница Мусаева, которая запустила в актрису пивным бокалом. Веденская признается, что от шока даже не поняла, что происходит, просто «почувствовала горячую-горячую кровь», а потом вытащила из своего лба осколки бокала.

«Кровь лилась, очень много. Скорая была, полиция, мне было страшно… У меня такого никогда не было. До сих пор в шоке, я поменяла билет, мы хотели до 13 с друзьями (быть в Петербурге — Прим.ред.), но я срочно уезжаю из этого города», — призналась актриса.

После этого в баре началась драка, в которой сначала в схватку с режиссером Мусаевым вступил бойфренд актрисы Онищенко, а потом ему на помощь подоспел Епифанцев, который почему-то был без обуви. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивную запись, где видно, как актер сначала схватил и буквально отшвырнул от себя подругу режиссера, а потом принялся и за самого Мусаева, которого в итоге добивал уже лежащего на полу.

«Это видео подтверждает то, что не я кого-то ударила, спровоцировала, а меня. Да и вообще не важно кто, что говорит, какие бы слова не были сказаны, я считаю рукоприкладство это самое страшное», — отметила Веденская.

Конфликт прекратили прибывшие по тревоге сотрудники Росгвардии, которые задержали и передали полиции зачинщицу драки подругу Мусаева. По словам Анастасии Веденской, она до сих пор пребывает в шоке от случившегося и говорит, что никак не ожидала таких последствий своего визита в Петербург.

«Это вообще чудовищно. Я вообще не ожидала. Я слышала новости, что в Питере все время кого-то расчленяют, но в первый раз я столкнулась с такой агрессией от местных жителей, когда в меня полетел стакан пивной», — заявила актриса.

После инцидента Веденская написала заявление на своих обидчиков в полицию и подчеркнула, что ни в коем случае не пойдет на мировую и не согласится ни на какие финансовые компенсации.

«Я буду заводить дело, я уже была в полиции. Я это просто так не оставлю. Я буду бороться, чтобы этому человеку дали до семи лет тюрьмы и мне не нужны никакие финансовые компенсации. И мой адвокат сказал, что это тяжкая вещь, называется хулиганство. Это нападение с оружием в виде бокала», — заявила звезда фильма «Дочь тьмы».

Также актриса переживает за свое лицо, на которое после удара пивным бокалом наложили три «здоровенных шва», и она не знает, как будет выглядеть, когда они зарастут.

Кроме того, Веденская призналась, что теперь будет какое-то время бояться людей.

«Я реально боюсь. Я не шучу, у меня до сих пор шок, хотя я не из робкого десятка. Но теперь, мне кажется, я какое-то время буду бояться людей. Это ненормально. Тем более в Питере, в центре, в таком прекрасном отеле», — поделилась с 5-tv.ru актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как режиссер Ростислав Мусаев высказался о жесткой драке с Епифанцевым в Петербурге.