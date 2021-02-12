«День по-настоящему волшебный»: нумеролог о сюрпризах зеркальной даты 12.02.2021

Нумеролог Валерия Невлер рассказала 5-tv.ru, чем особенна зеркальная дата 12.02.2021 и как лучше провести этот день, чтобы избежать неприятных сюрпризов судьбы.

Необычное цифровое сочетание 12 февраля 2021 года совпало с наступлением Китайского Нового года. Подобные даты — особая тема в нумерологии и астрологии. Эксперты в области тонких материй уверены, кто каждая из них может принести человечеству как радостные события, так и особые риски, поэтому экстрасенсы заранее готовят свои «рекомендации по безопасности» на грядущие 24 часа.

«12.02.2021 — что в нем такого удивительного и почему оно готовит нам множество сюрпризов? Начнем с того, что в этом дне одинаковое количество как единиц, которые отвечают за силу, так и двоек, которые отвечают за энергию. Этот день будет посвящен балансу, любви, принятию и пониманию», — рассказывает Валерия Невлер.

По словам нумеролога, сегодня критически важно избегать активных действий, лучше пребывать в позиции наблюдателя. Оцените происходящее со стороны: будьте внимательны к поведению окружающих в текущих обстоятельствах, постарайтесь определить, есть ли в задуманном проекте подводные камни. Это поможет сделать правильные выводы об актуальном положении вещей и избежать неурядиц.

«День подведения итогов: если вы найдете небольшое количество свободного времени и позволите себе написать список ваших заветных желаний, вы удивитесь, как быстро они могут начать осуществляться. Важно писать их, не думая о каких-то ограничивающих убеждениях, страхах, а искренне себе желать то, к чему вы по-настоящему стремитесь», — продолжает эксперт.

По словам Невлер, 12 февраля 2021 года лучше провести в кругу семьи. Посвятите время общению с родственниками, друзьями и близкими, с теми людьми, которым вы доверяете. Тем, кто хочет побыть наедине с собой, нумеролог советует посетить СПА-салон, кабинет массажиста или косметолога. Побалуйте себя бережным отношением и уходом.

Тех, кто все же не сможет вырваться из ежедневной суеты и будет работать, Валерия Невлер предупредила о возможных опасностях. Этот день крайне неблагоприятен для командировок, дальних перелетов и длительных поездок. Нумеролог рекомендует всеми силами избегать активности сегодня.

«День по-настоящему волшебный, проведите его с любовью, с толком, с расстановкой», — заключила эксперт.

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