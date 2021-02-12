Ребенок, которого мать хотела оставить в лесу на морозе, в коме на аппарате ИВЛ

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 065

Москвичку подозревают в покушении на убийство троих наследников.

Ребенок, которого мать хотела оставить в лесу на морозе, в коме на аппарате ИВЛ

Фото: Depositphotos / filipobr

Одного из детей, которых мать бросила голыми в лесу в Москве, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится в крайне тяжелом состоянии в коме. Об этом стало известно 5-tv.ru. Все пострадавшие дети в состоянии, которое оценивается как тяжелое, были госпитализированы в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщали о том, что в четверг, 11 февраля, 33-летняя москвичка предприняла попытку убить троих детей, бросив их голыми в лесу на морозе. Это произошло после того, как она поссорилась с супругом.

Женщину заметил очевидец и вызвал правоохранителей. Она пыталась вместе с детьми скрыться от полиции, но ее поймали и передали вместе с наследниками медикам. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Сама родительница отморозила стопы.

Как писал 5-tv.ru ранее, по факту покушения на убийство несовершеннолетних на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет проведена экспертиза, на которой будет дана оценка психическому здоровью горе-мамаши. По нашим данным, следователи предполагают, что женщина имеет отклонения. На допросе она сообщила, что сбежала с детьми из дома, так как ей что-то подмешивали в еду. Сейчас правоохранители выясняют, в каких условиях и где жили дети.

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