«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой

Егор Измалкин
339 486

Артист принял активное участие в жесткой драке селебрити в петербургском баре и отправил в нокаут одного из своих оппонентов.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @vladimirepifantsev69

Актер Владимир Епифанцев, который накануне подрался в петербургском баре, рассказал, зачем разулся перед потасовкой. О мотиве действий звезды кино стало известно подписчикам его Instagram.

«По многочисленным просьбам рассказываю, почему я был босиком. Вот это та обувь, которую я снял. Довольно тяжелый ботинок. Это чисто на рефлексе. Снимаешь обувь, чтобы ногами отвешивать пощечины, а не убивать человека», — заявил Епифанцев и продемонстрировал в камеру массивные башмаки.

5-tv.ru

Это подтвердило версию бойца MMA Александра Шлеменко, который ранее предположил, что артист таким образом пытался минимизировать урон своим противникам.

Накануне камеры наблюдения запечатлели момент драки Епифанцева в Петербурге. На ролике, который публиковал 5-tv.ru видно, как между звездой «Зеленого слоника», отдыхающим вместе с экс-супругой Анастасией Веденской, и другими посетителями бара на улице Марата случился конфликт. Так артист отреагировал на то, что его бывшей возлюбленной во время спора прилетел в голову пивной бокал от оппонентки.

Ранее 5-tv.ru писал, что действия Епифанцева осудила боксер Ангелина Семенова.

Читайте также

-10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.98
0.01 89.66
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:12
Мужа королевы Елизаветы II оставили в больнице из-за неизвестной инфекции
5:00
Вся наша жизнь — игра: Почему люди играют в лотереи?
4:39
Как выход Украины из двух соглашений СНГ об авиации отразится на России?
4:08
«Такой красавчик»: дочь Пескова опубликовала очень редкие фото младшего брата
3:41
В России наступила новая климатическая эпоха — заявление метеоролога
3:22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Власьев день или коровий праздник: что можно и нельзя делать 24 февраля
Короли марта! Володина раскрыла, каким знакам светит успех в первом месяце весны
Заказчиков статьи о сыне Плющенко выявит очная ставка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака