«Дикая ситуация!» — ювелир Клюев впервые о ЧП со своими обмороженными детьми
Любовница известного бизнесмена разгуливала с его голыми наследниками в лесополосе Новой Москвы.
Фото, видео: Instagram @ilya_cluev, 5-tv.ru
Известный ювелир и телеведущий Илья Клюев впервые прокомментировал новость о том, что любовница вывела его наследников голыми на прогулку в лесополосу и хотела там бросить.
В беседе с 5-tv.ru бизнесмен подтвердил, что мать обмороженных детей действительно ему хорошо знакома, а также назвал ситуацию «дикостью».
«Я, конечно (был в шоке — Прим. ред.). Человек знакомый, когда такое происходит… Будем разбираться. Детей, конечно, не оставим. Я ездил в больницу. Но не очень все понятно. Врач ничего не сказал особо подробно. Вообще, конечно, дикая ситуация», — негодовал Клюев.
В заключение ювелир добавил, что уже завтра в столицу приедут родственники его любовницы, которые также мечтают разобраться в случившемся.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что до жуткого инцидента Илья Клюев считался примерным семьянином: у него есть супруга и четверо детей. Однако по факту разлад в отношениях четы начался давно. Устав от рутины, телеведущий «загулял».
За годы тайных встреч бизнесмена с любовницей, та успела родить ему сына и дочь. Но и с этой женщиной найти общий язык ювелиру оказалось трудно.
По одной из версии, именно в результате очередного конфликта жительница Новой Москвы с детьми от Клюева и малышом от предыдущих отношений решила прогуляться нагишом по лесополосе. Компанию правоохранители обнаружили поздно вечером 11 февраля.
Прибывшие на место ЧП медики немедленно госпитализировали замерзших детей в тяжелом состоянии. Сообщалось, что один из малышей был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
По версии следствия, 33-летняя женщина имела умысел на убийство наследников. Ее проверят на наличие психических расстройств.
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