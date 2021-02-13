«Кровь, боль, шок»: Экс-жена Епифанцева показала изуродованное после драки лицо

Актриса Анастасия Веденская показала, как выглядит ее лицо после того, как она пострадала в драке в петербургском баре. На своей странице в Instagram она опубликовала соответствующие снимки и рассказала о том, какую роль в конфликте сыграл Владимир Епифанцев

По словам артистки инцидент случился после премьеры фильма «Дочь тьмы», в котором та снималась. Вместе со своим сыном Гордеем она вернулась в отель, а после зашла в ресторан, чтобы поужинать.

«С нами решил посидеть, перед своим отъездом, режиссер фильма той самой „Дочери тьмы“ Этой ночью у него должен был быть поезд в Москву. Но пришел мой друг не один, а с супружеской парой, незнакомой мне никак и никоим образом.

Товарищи стали пить водку и пиво и вскоре вечер перестал быть приятным», — рассказала Анастасия.

Instagram @anastasia_vedenskaia

По словам актрисы, ей нанесли два удара пивным бокалом в тот момент, когда она засмеялась. Звезда утверждает, что это сделала «подруга режиссера, порядочная мать и жена, о чем она вещала весь вечер между напитками».

«Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза. Я ничего не вижу, хватаю телефон и, теряя много крови, иду в сторону персонала, повторяя только одно: „Вызовите мне скорую, скорее“», — написала Веденская под фотографиями, на которых видны оставшиеся от ударов шрамы.

Instagram @anastasia_vedenskaia

Актриса пояснила, что ее экс-супруг Епифанцев, который остановился в том же отеле, бегом спустился из номера, даже не обувшись, по ее звонку. Увидев лужу крови, он отреагировал на происходящее соответствующим образом — то есть попытался защитить мать своих детей. Поэтому, считает Анастасия, винить Владимира в излишней агрессии не стоит.

Возмущенная артистка отметила, что не собирается тормозить дело и намерена добиться наказания для своей обидчицы. Кроме того, Веденская поблагодарила в одном из постов ГКБ им М. Е. Жадкевича за прием и оказанную помощь, но несмотря на советы медиков, она отказалась от госпитализации.

Подписчики Анастасии, переживающее за состояние актрисы, поддержали ее. Они также посчитали, что у Епифанцева на подобную реакцию были свои причины.

«Кошмар! Поддерживаю Епифанцева на все 200%, молодец мужик. Насте благополучной реабилитации!»;

«Никак нельзя это спускать. И Владимир поступил как настоящий мужчина»;

«Выздоравливай, пожалуйста. Сил тебе и терпения, моя хорошая»;

«Ваш бывший — красавчик! Так должен был поступить настоящий мужчина! На камере все видно, кто агрессор», — написали в комментариях.

Как писал 5-tv.ru ранее, Владимир Епифанцев прокомментировал свое состояние после драки в Петербурге.