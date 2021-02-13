Из бандита в патологоанатомы: что известно о звезде сериала «След» Олеге Валкмане?

Известный российский актер Олег Валкман скоропостижно скончался в субботу, 13 февраля на 53-м году жизни. Со слов его представителя, незадолго до смерти у артиста поднялась температура, ему вызвали скорую, после чего знаменитость оказался в реанимации.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года в Нижнем Новгороде. В детстве занимался в драмкружке, а после армии поступил в Горьковское театральное училище. Получая образование на последнем курсе в 1998 году, он прошел пробы и снялся у режиссера Алексея Германа-старшего в фильме «Хрусталев, машину!» в роли сотрудника НКВД. После этого Валкман решил продолжить обучение в ГИТИСе.

По окончании института актер недолго служил в театре Маяковского, а потом ушел в свободное плавание, начал работать в антрепризах, сниматься в кино. За плечами у Валкмана около 50 ролей в фильмах и сериалах, в числе которых «Страна глухих», «Марш Турецкого», «Бумер», «Четыре таксиста и собака», «Штрафбат», «Под ливнем пуль» и другие.

В основном актера задействовали в эпизодических и второстепенных ролях. Исполненная им роль патологоанатома Бориса Селиванова в популярном сериале «След» на Пятом канале стала едва ли не единственной главной в его карьере и принесла актеру всероссийскую известность.

Интересно, что роль Селиванова Олег Валкман получил в 2010 году, при этом в сериале впервые появился еще в 2008 году: в одной из серий второго сезона «Следа» он исполнил эпизодическую роль бывшего бандита из 1990-х Костромина.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, партнер умершего актера Олега Валкмана по работе в сериале «След» актер Сергей Пиоро рассказал, что на одной из съемок Валкману стало плохо, у него случился приступ.