«Дружила с его женой»: овдовевшая Регина Мянник нашла нового возлюбленного

Актриса Регина Мянник впервые со смерти второго мужа призналась, что состоит в отношениях с мужчиной. Она раскрыла имя своего избранника — Павел — в эфире одного из федеральных телеканалов.

Возлюбленный Регины — ее давний знакомый.

«Я была на его свадьбе со своим мужем. Очень плотно дружила с его женой, даже до него», — призналась она телеведущей Лере Кудрявцевой.

Впрочем, с тех пор все изменилось. Сама Мянник трагически овдовела в 2015 году, когда ее муж Георгий Новиков был убит. Павел со временем тоже стал свободен.

«Он уже давно не живет с той моей подругой, а она давно не является моей близкой подругой, — пояснила актриса. — Мы вместе уже какое-то время, меньше полугода».

Регина Мянник призналась, что с новым романом далеко не загадывает и вопросов о статусе отношений Павлу не задает. Пока что влюбленные просто съехались и живут вместе.

Регина Мянник была замужем два раза. С первым супругом Сергеем они расстались после 17 лет брака и рождения двоих сыновей. Им удалось сохранить дружеские отношения ради детей. Во второй раз она вышла замуж в 2006 году за юриста Георгия Новикова. Наследников в этом союзе не было.

В 2015 году неизвестные преступники напали на Новикова и убили его. Тело было покалечено так сильно, что Регина не сразу узнала в покойном супруга. Преступники до сих пор не найдены.

«На могиле мужа бываю не так часто, потому что он для меня не там, — призналась Мянник Кудрявцевой. — Время ничего не лечит».

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