Трагическое совпадение: 9 дней со дня смерти жены Сумишевского пришлись на годовщину знакомства

Известный российский певец Ярослав Сумишевский рассказал о памятной для него дате: ровно 12 лет назад в День святого Валентина он впервые встретил свою судьбу. Наталья стала его любимой супругой. Сегодня, на девятый день со дня смерти возлюбленной, он не сдержал эмоций и опубликовал фото Натальи с трогательной подписью.

«Сегодня девять дней нет со мной Натулечки. В этот день 12 лет назад мы познакомились», — написал артист.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Наталья скончалась от травм, полученных в автокатастрофе под Красноярском 29 января. После ДТП, в котором также погиб глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, она долгое время пребывала в коме. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу, а после на вертолете транспортировали в клинику Красноярска, но борьба за ее жизнь не увенчалась успехом. Не приходя в сознание, 6 февраля Сумишевская умерла.

Трагедия произошла снежной ночью вдали от краевого центра, на 71-м километре автодороги «Ачинск — Ужур — Троицкое». За рулем иномарки, в которой находились певец и его жена, был Гуляков — он выступал организатором концерта Сумишевского и решил лично доставить его на место. При попытке обогнать другую машину по встречной полосе он столкнулся с автоцистерной — погиб на месте.

Певцу предстоит одному воспитывать маленького сына Мирослава. По словам Ярослава, потеря жены стала для него страшным потрясением, однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, он не стал отменять гастроли и ближайший концерт в столичном клубе «Крокус Сити Холл». Так, считает Сумишевский, пожелала бы и его любимая.