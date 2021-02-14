Трагическое совпадение: 9 дней со дня смерти жены Сумишевского пришлись на годовщину знакомства

|
Рита Цветкова
1 012

Убитый горем музыкант рассказал о памятной дате на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Известный российский певец Ярослав Сумишевский рассказал о памятной для него дате: ровно 12 лет назад в День святого Валентина он впервые встретил свою судьбу. Наталья стала его любимой супругой. Сегодня, на девятый день со дня смерти возлюбленной, он не сдержал эмоций и опубликовал фото Натальи с трогательной подписью.

«Сегодня девять дней нет со мной Натулечки. В этот день 12 лет назад мы познакомились», — написал артист.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Наталья скончалась от травм, полученных в автокатастрофе под Красноярском 29 января. После ДТП, в котором также погиб глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, она долгое время пребывала в коме. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу, а после на вертолете транспортировали в клинику Красноярска, но борьба за ее жизнь не увенчалась успехом. Не приходя в сознание, 6 февраля Сумишевская умерла.

Трагедия произошла снежной ночью вдали от краевого центра, на 71-м километре автодороги «Ачинск — Ужур — Троицкое». За рулем иномарки, в которой находились певец и его жена, был Гуляков — он выступал организатором концерта Сумишевского и решил лично доставить его на место. При попытке обогнать другую машину по встречной полосе он столкнулся с автоцистерной — погиб на месте.

Певцу предстоит одному воспитывать маленького сына Мирослава. По словам Ярослава, потеря жены стала для него страшным потрясением, однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, он не стал отменять гастроли и ближайший концерт в столичном клубе «Крокус Сити Холл». Так, считает Сумишевский, пожелала бы и его любимая.

Читайте также

-20° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
73.94
0.18 89.61
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:54
Правительство РФ подготовило пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
10:52
Названа предварительная причина пожара, разрушившего хостел в Москве
10:52
«Не хочу банально!» — Воробей показала варианты своих свадебных платьев
10:40
Япония заявила о желании вести «настойчивые переговоры» с РФ по Курилам
10:32
«Роскосмос» опубликовал цветное фото марсианского кратера
10:18
Никаких сурмам: Шнуров устроил романтическую прогулку беременной супруге

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых станут мамами в 2021 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой
Запасайтесь попкорном! ТОП мистических странностей в разделе имущества Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Ювелирная работа: убиравший снег тракторист в Петербурге потушил полыхающее авто
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака