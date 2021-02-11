«Я не вправе сдаваться»: Сумишевский не стал отменять гастроли после смерти жены

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Алина Потёмкина
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Артист попросил своих почитателей поддержать его и прийти на ближайшее выступление.

«Я не вправе сдаваться»: Сумишевский не стал отменять гастроли после смерти жены

Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Ярослав Сумишевский после трагической смерти любимой жены обратился за поддержкой к поклонникам в Instagram. Музыкант признался, что утрата стала для него настоящим ударом, однако он намерен жить дальше. Именно поэтому артист принял решение не отменять гастрольный тур и ближайший концерт в столичном клубе «Крокус Сити Холл». Фанатов он призвал поддержать его и прийти на выступление.

«Это решение нам далось нелегко, но мы с Наташей всегда шутили, что зрители — тоже часть нашей семьи. И сейчас мы нуждаемся в поддержке всей нашей большой семьи», — написал Сумишевский.

 
 
 
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Публикация от Ярослав Сумишевский (@yaroslav_sumishevskiy)

Артист вспомнил, как его покойная супруга прилагала усилия, чтобы он брал все новые и новые вершины, покорял большие площадки. И поэтому он намерен продолжать свой путь в память о ней.

«Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась. 14 марта я выйду на сцену. Для нее. Для вас. Также подтверждаю весь гастрольный график на своем сайте. До встречи!» — заключил певец.

Вероятно, чтобы оградить себя от осуждения за такое решение, музыкант закрыл комментарии к посту.

Супруга Сумишевского Наталья попала в аварию 30 января. В машине с ней был муж и организатор выступления, глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Последний сидел за рулем и погиб на месте. Наталья провела неделю в коме и умерла 6 февраля. У Сумишевского остался маленький сын Мирослав.

Ранее 5-tv.ru писал, что друг Сумишевского рассказал о последних днях жены музыканта.

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