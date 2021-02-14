«До пяти лет»: адвокат Жорин о наказании, которое может понести Епифанцев после драки

Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил 5-tv.ru, чем для актера Владимира Епифанцева может закончиться кровавая потасовка в одном из ресторанов Петербурга. От рук артиста пострадал режиссер Ростислав Муксаев — по словам потерпевшего, с рядом травм и с подозрением на повреждение внутренних органов он был направлен на госпитализацию.

В побоище участвовала также экс-супруга звезды сериала «Лютый» Владимира Епифанцева актриса Анастасия Введенская. Ранее она рассказывала 5-tv.ru, как начался и чем закончился конфликт.

По словам артистки инцидент случился после премьеры фильма «Дочь тьмы», в котором та снималась. Вместе со своим сыном Гордеем она вернулась в отель, а после зашла в ресторан, чтобы поужинать.

«С нами решил посидеть, перед своим отъездом, режиссер фильма той самой „Дочери тьмы“. Этой ночью у него должен был быть поезд в Москву. Но пришел мой друг не один, а с супружеской парой, незнакомой мне никак и никоим образом. Товарищи стали пить водку и пиво и вскоре вечер перестал быть приятным», — рассказывала ранее Анастасия Веденская.

По словам актрисы, ей нанесли два удара пивным бокалом в тот момент, когда она засмеялась. Звезда утверждает, что это сделала подруга режиссера. Ее экс-супруг Епифанцев, который остановился в том же отеле, бегом спустился из номера, даже не обувшись, по ее звонку. Увидев лужу крови, он отреагировал на происходящее соответствующим образом — то есть попытался защитить мать своих детей. Поэтому, считает Анастасия, винить Владимира в излишней агрессии не стоит.

В свою очередь звездный адвокат Сергей Жорин считает, что вопрос об ответственности Владимира Епифанцева за нанесенные режиссеру Муксаеву побои полностью зависит от принципиальности потерпевшего и его желания наказать обидчика.

«По закону, если в медицинское учреждение поступает гражданин со следами насильственного причинения вреда здоровью, медики обязаны сделать телефонограмму в правоохранительные органы. Получив информацию, правоохранители должны провести проверку, по итогам которой выносится процессуальное решение, либо постановление о возбуждении уголовного дела, либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — поясняет адвокат.

По словам Жорина, даже если пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью, но он не жаждет наказать агрессора, то проверка быстро заканчивается — постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. В противоположной ситуации потерпевший проходит медицинское освидетельствование, и экспертиза устанавливает степень вреда здоровью.

«В зависимости от степени вреда здоровью и будут в последствии квалифицированы действия виновного — либо это побои, 116 статья УК, либо это легкий вред здоровью, 115 статья, либо вред здоровью средней тяжести, 112 статья. При этом я очень сильно сомневаюсь, что в данном случае, вот в этой потасовке с участием, предположительно, Епифанцева, мог быть причинен более тяжкий вред здоровью», — сказал Жорин.

Звездный адвокат добавил, что если удары Епифанцева привели к повреждению внутренних органов Муксаева, как утверждает сам режиссер, и это подтвердит или опровергнет экспертиза — то, вероятнее всего, правоохранителями будет установлен вред здоровью средней тяжести.

«Максимальное наказание по статье 112 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Действительно, в этой истории все зависит от потерпевшего, от его принципиальной позиции, настойчивости и желания либо привлечь к уголовной ответственности Епифанцева, либо его не привлекать. Если захочет, то здесь есть все для этого шансы, а квалификация действий будет зависеть от результатов медицинской экспертизы и установления степени тяжести вреда здоровью», — заключил юрист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-супруга Епифанцева Анастасия Введенская намерена засудить зачинщицу кровавой драки.