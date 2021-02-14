Что известно о погибшей при загадочных обстоятельствах в Петербурге девочке?

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Василий Заика
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Трагедия произошла рано утром 14 февраля в одном из дворов в Колпино.

Фото, видео: depositphotos / stevanovicigor; 5-tv.ru

Пресс-секретарь администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова в интервью 5-tv.ru рассказала о погибшей при загадочных обстоятельствах десятилетней жительнице Колпино. По ее словам, семья, где рос ребенок вполне благополучная. Родители девочки работали, а сама школьница параллельно с учебой посещала различные кружки.

«Это был абсолютно хороший ребенок, отличница. Семья благополучная, один ребенок в семье. Не состояли на учете, ребенок занимался в различных кружках. Все очень непонятно», — сказала Надежда Осипова.

Сотрудник мэрии добавила, что в настоящее время идут следственные действия. В ситуации разбираются органы дознания. С родителями погибшей девочки работают психологи.

Десятилетняя школьница посреди ночи 14 февраля исчезла из квартиры. Тревогу забила мать девочки и сообщила о произошедшем в полицию. Безутешная женщина бросилась на поиски и некоторое время металась по улице, но безрезультатно.

Через полчаса в полицию позвонил случайный прохожий. Мужчина обнаружил тело девочки в одном из дворов на Новгородской улице на детской площадке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге десятилетняя девочка погибла при загадочных обстоятельствах.

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