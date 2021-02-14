Омбудсмен отреагировала на смерть школьницы в Петербурге

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Виктория Андреева
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Десятилетняя девочка тайком ушла из дома в ночь на 14 февраля. Утром ее бездыханное тело нашел прохожий на детской площадке.

Омбудсмен отреагировала на смерть школьницы в Петербурге

Фото: Depositphotos / AlesMunt

Семья погибшей при странных обстоятельствах школьницы из Колпино была благополучной и имела положительную характеристику. Родители не злоупотребляли алкоголем и активно занимались воспитанием малышки, сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

Почему малолетняя девочка решила покинуть дом в ночь на 14 февраля — пока остается загадкой. Она была единственным ребенком в семье, а в школе училась на пятерки.

«По информации, которая поступила в аппарат от правоохранительных органов, семья характеризуется положительно. Девочка отличница, на учете не состояла. Следственные органы проводят проверку по статье 110 части 2 УК РФ «Доведение до самоубийства», — приводит цитату из заявления детского омбудсмена РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что слова Митяниной подтвердила и пресс-секретарь администрации Колпинского района Петербурга Надежда Осипова, а также соседи семьи погибшей. Все, как один, твердили: ничто не предвещало скоропостижной кончины некогда жизнерадостного ребенка.

Тело десятилетней школьницы нашел случайный прохожий на детской площадке одного из дворов в Колпино. По прибытии к месту ЧП правоохранители констатировали смерть девочки.

Мама утверждала, что наследница ушла из дома тайком. Она даже не надела верхнюю одежду. О пропаже малышки женщина узнала из телефона — погас маячок «родительского контроля».

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