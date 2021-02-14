Ученый заявил об опасной прогрессирующей болезни у Бари Алибасова

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 386

73-летний продюсер вновь оказался на больничной койке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Еще совсем недавно Бари Алибасов участвовал в ролевых играх со своей «тайной» массажисткой Викторией, а ныне едва передвигается на ногах и вспоминает, кто он есть на самом деле. Так лишь за последние несколько недель знаменитый продюсер был госпитализирован дважды. Последний раз — с открытым переломом в больницу Калининграда.

Как сообщал сын Бари Каримовича, артист поскользнулся и упал на пожарной лестнице. Он якобы спутал ее с обыкновенной, решив выйти из помещения. Алибасов-младший утверждает, что в последнее время папа в принципе плохо ориентируется в пространстве и даже не может самостоятельно добраться до туалета — просто забывает, где он есть.

В беседе с 5-tv.ru ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Станислав Полторак заметил, что симптомы Бари Каримовича свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем.

«Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная или старческая деменция. (Это чревато) тем, что он не способен будет сам о себе позаботиться и сам себя обслуживать. Это придется делать либо родственникам, либо каким-то специально нанятым людям. Учитывая возраст и анамнез, сомнительно, что (помутнения — Прим. ред.) временные», — констатировал эксперт.

Полторак заметил, что у 73-летнего Алибасова практически нет шансов вернуться к прежней жизни. Притом, большую роль в ухудшении его самочувствия сыграло отравление веществом для прочистки труб. Произошло это летом 2019 года. Музыканта чудом удалось спасти.

«Сенильная деменция возможна по наступлению и 50 лет, если они (люди — Прим. ред.) будут выпивать „Крот“ или еще что-нибудь такое делать. Это же усугубляет все-таки. Дело не только в организме. А в том, что его нагружают совершенно ненужными вещами», — объяснил ведущий научный сотрудник НИИ.

В заключение Станислав Полторак допустил вероятность того, что отравление «Кротом» могло быть первым проявлением деменции. Ведь тогда спасенный продюсер уверял, что случайно перепутал упаковку с соком с химвеществом в красочной упаковке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын транспортировал Бари Алибасова в больницу Калининграда на инвалидном кресле.

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