Череда трагедий: У выпавшей с отцом из окна девочки накануне в ДТП разбилась мама
Ранее тела 29-летнего москвича и его пятилетней дочери обнаружили на козырьке подъезда высотки на юго-западе столицы.
Фото, видео: Depositphotos / yocamon; 5-tv.ru
У мужчины, разбившегося вместе с дочерью при падении с 17 этажа высотного дома в Москве, накануне в ДТП на Киевском шоссе погибла супруга. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина сам управлял автомобилем, в котором находился вместе с женой, и угодил в аварию. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась.
На следующий день, по предварительным данным, к москвичу зашел отец, однако не застал его, а позднее под окнами дома нашли тела отца и дочери. Обстоятельства и причины их гибели устанавливаются.
14 февраля на 23-м километре Киевского шоссе произошло смертельное ДТП. Предположительно, именно в нем погибла супруга мужчины.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, жители многоэтажного дома на Проспекте Вернадского 29/1 в Москве обнаружили на козырьке подъезда тела 29-летнего мужчины и пятилетней девочки. Отец и дочь выпали из окна 17-го этажа и получили смертельные травмы.
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