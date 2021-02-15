Череда трагедий: У выпавшей с отцом из окна девочки накануне в ДТП разбилась мама

|
Алексей Хитров
1 009

Ранее тела 29-летнего москвича и его пятилетней дочери обнаружили на козырьке подъезда высотки на юго-западе столицы.

Фото, видео: Depositphotos / yocamon; 5-tv.ru

У мужчины, разбившегося вместе с дочерью при падении с 17 этажа высотного дома в Москве, накануне в ДТП на Киевском шоссе погибла супруга. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина сам управлял автомобилем, в котором находился вместе с женой, и угодил в аварию. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась.

На следующий день, по предварительным данным, к москвичу зашел отец, однако не застал его, а позднее под окнами дома нашли тела отца и дочери. Обстоятельства и причины их гибели устанавливаются.

14 февраля на 23-м километре Киевского шоссе произошло смертельное ДТП. Предположительно, именно в нем погибла супруга мужчины.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, жители многоэтажного дома на Проспекте Вернадского 29/1 в Москве обнаружили на козырьке подъезда тела 29-летнего мужчины и пятилетней девочки. Отец и дочь выпали из окна 17-го этажа и получили смертельные травмы.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.31
-0.63 88.98
-0.63
Славянский гороскоп: какое вы тотемное животное по году рождения?

Последние новости

23:04
«Роли мистически ложатся на судьбу»: Садальский о состоянии Максаковой после конфликта с дочкой
22:43
Район аэропорта в иракском городе Эрбиль подвергся ракетному обстрелу
22:42
Видео: Крупный пожар охватил одну из квартир многоэтажки на юге Петербурга
22:34
Боялись, что не выживу: Сергей Жуков рассказал, как боролся с серьезной болезнью
22:25
Игорь Сечин доложил Путину об итогах работы «Роснефти» в 2020-м году
22:17
«Очень интересный ребенок»: экстрасенс рассказала о будущем наследнике Шнурова

Сейчас читают

Сергей Жорин назвал реальную стоимость части имущества Петросяна
Скандалы и потери: ТОП-7 знаков зодиака, которым не повезет в марте 2021-го
Загадочный предмет возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили возле Стоунхенджа
«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака