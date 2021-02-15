Череда трагедий: У выпавшей с отцом из окна девочки накануне в ДТП разбилась мама

У мужчины, разбившегося вместе с дочерью при падении с 17 этажа высотного дома в Москве, накануне в ДТП на Киевском шоссе погибла супруга. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина сам управлял автомобилем, в котором находился вместе с женой, и угодил в аварию. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась.

На следующий день, по предварительным данным, к москвичу зашел отец, однако не застал его, а позднее под окнами дома нашли тела отца и дочери. Обстоятельства и причины их гибели устанавливаются.

14 февраля на 23-м километре Киевского шоссе произошло смертельное ДТП. Предположительно, именно в нем погибла супруга мужчины.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, жители многоэтажного дома на Проспекте Вернадского 29/1 в Москве обнаружили на козырьке подъезда тела 29-летнего мужчины и пятилетней девочки. Отец и дочь выпали из окна 17-го этажа и получили смертельные травмы.