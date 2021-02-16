«Второе дыхание»: сексолог объяснила, почему мужья позволяют женам изменять

Сексолог и психолог Екатерина Киселева рассказала 5-tv.ru, почему, по ее мнению, некоторые мужчины прощают своим женщинам измены и даже порой сами способствуют их походам «налево». Эксперт считает, что диапазон возможных причин таких нестандартных отношений в паре очень широк, и в каждом конкретном случае есть свои нюансы. Однако есть несколько наиболее распространенных сценариев. Первый из них предполагает определенный опыт, пережитый представителем сильного пола в юности.

Детские травмы?

«Можно начать от подростковой фиксации, когда мужчина в подростковом возрасте зафиксировал в памяти подобные отношения, он наблюдал такую пару в кругу, допустим, своих близких или родителей. И он вносит подобные отношения в свою семью», — говорит Киселева.

В такой ситуации неверность как характеристика сексуального поведения становится нормой для мужчины, хотя не исключено, что весьма болезненной. Другая история — банальное стремление пробудить угасающие чувства, наполнить совместное существование освежающей драмой.

«Мне кажется, в 80% случаев это просто желание разнообразить свою жизнь, привнести в сексуальную жизнь так называемую перчинку, когда мужчина целенаправленно отправляет свою женщину изменять к любовнику, он ее ждет дома, она возвращается, начинается такой псевдоскандал, разогревается сексуальное возбуждение», — поясняет эксперт.

Чтобы как в романе про любовь!

Зачастую такое происходит неосознанно, продолжает Киселева. Иногда партнеры не готовы принять, что свобода в отношениях их возбуждает. Они стараются вести традиционный образ жизни, но периодически связи на стороне возникают. Мужчина может «нуждаться» в изменах женщины, а она — в ссорах и последующем «возвращении» к любимому и страстном примирении.

«Бывают такие случаи, когда мужчина пытается таким образом удержать свою женщину. Он осознанно дает ей погулять, выгулять все свои сексуальные желания, потребности, но при этом она вернется домой», — отмечает психолог.

По словам Киселевой, в таких историях не исключены искренние страдания главы семейства относительно пребывания его избранницы в объятиях незнакомцев. Но он готов заплатить такую цену, если любимая останется рядом.

«Если в отношениях присутствует желание МЖМ так называемого, то тут уже можно говорить только о желании удовлетворить свои сексуальные потребности, разнообразить их опять же — такое бывает, когда оба в паре этого хотят. Существует ли любовь в таких парах? Я скажу да, своеобразная, но существует. Может быть, нам ее не понять, но когда это обоюдно в паре, то такие отношения будут долгими и крепкими», — уверена Екатерина.

Какой мужчина даст женщине свободу?

Что касается психологического портрета мужчины, способного отпустить подругу сердца в постель к сопернику, он зависит от причин подобного поведения. Это может быть человек, который уже попробовал очень многое в сексе, и ему попросту недостает острых ощущений.

Если это осознанное разрешение на измену, чтобы женщина не ушла ради секса к другому кавалеру, скорее всего партнер или не способен противиться порывам возлюбленной, или скрывает собственные комплексы. При этом такой «щедрый» мужчина обладает тонкой душевной организацией и повышенной чувствительностью.

«Если все обоюдно, все по общему согласию, то почему бы и нет? Некоторые семьи это очень сильно скрепляет, дает второе дыхание отношениях», — заключила сексолог.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Екатерины Киселевой о том, как на первом свидании определить потенциал мужчины в постели.