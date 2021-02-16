Пригожин назвал Шнурова, написавшего на него заявление в полицию, «сытой Моськой»

Иосиф Пригожин, которого следователи вызвали на допрос после заявления Сергея Шнурова, считает, что именно музыканта стоит привлечь к ответственности, а не наоборот. Свою позицию супруг певицы Валерии озвучил в интервью 5-tv.ru.

«Человек меня оклеветал, оболгал, зацепил, что называется, первый начал, а я пытался ему дозвониться, пытался написать СМС личного характера, которое он потом сделал достоянием общественности. Он меня обгадил, и сам еще на меня заявление написал, что я якобы ему угрожал», — возмутился Пригожин.

Конфликт между звездами возник в прошлом году. Тогда продюсер заявил о бедственном положении некоторых деятелей эстрады во время пандемии, а лидер «Ленинграда» высмеял это и предложил скинуться семье Пригожина на пропитание. Далее в перепалке музыкант задел и Валерию, что и спровоцировало дальнейшую ссору в соцсетях.

Накануне Шнуров подал заявление в полицию, указав, что оппонент якобы его оскорбил, но получил отказ. Теперь продюсер в ответ подготовил документы, чтобы подать иск на музыканта о клевете.

«Есть такие люди, которые готовы простить оскорбление жены, например, которая его вообще не трогала ни разу? На каком основании человек позволяет себе переступать черту?» — рассердился Иосиф Игоревич.

Пригожина также не обрадовало, что Шнуров намеревается стать депутатом Госдумы и упрекнул рокера в лицемерии.

«Человек зарабатывает по 200 тысяч долларов с концерта и еще рассказывает всем, что он типа с народом. Хорошо быть сытым. Кто у нас Моська? Так это он! Сытая Моська. По два миллиона долларов зарабатывает в месяц. Я ему не завидую, я констатирую», — отметил продюсер.

Поступки Шнура, считает Иосиф Игоревич, непристойны, и его следует наказать за то, что тот позволяет себе материться на концертах.

«Он то на «Новой волне позволяет себе матом петь, то в Кремле на премии «Виктория», то на других мероприятиях. Вседозволенность, безнаказанность порождает преступность. Почему ему можно все? Он избранный? Его кто-то определил, в отдельный отстойник поставил? Почему ему можно меня оскорблять? Писать на меня заявления? Ругаться публично матом? И при этом оставаться безнаказанным? Я его не трогал!» — заключил Пригожин.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер «Ленинграда» рискует сесть на два года из-за заявления на продюсера.